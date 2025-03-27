Tutuklu 3 Gazeteciye Tahliye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan süreci takip eden ve tutuklanan gazeteciler Yasin Akgül, Bülent Kılıç ve Zeynep Kuray tahliye edildi.

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Tutuklu 3 Gazeteciye Tahliye

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden ve ev baskınlarıyla gözaltına alınmalarından sonra tutuklanan gazeteciler Yasin Akgül, Bülent Kılıç ve Zeynep Kuray hakkında tahliye kararı verildi.

3 Gazeteci 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla 25 Mart’ta tutuklanmıştı.

Aynı dosyada tutuklanan diğer gazeteciler ise, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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