Tutuklu gazeteciler hakim karşısına çıkıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ekim 2022'de gözaltına alındıktan sonra 29 Ekim’de tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Berivan Altan, Ceylan Şahinli, Deniz Nazlım, Emrullah Acar, Hakan Yalçın ve Selman Güzelyüz, JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer, aynı soruşturma kapsamında 20 Mart 2023’te tutuklanan gazeteci Hamdullah Bayram ile tutuksuz yargılanan MA muhabiri Zemo Ağgöz ve bir süre MA Ankara bürosunda stajyer olarak çalışan Mehmet Günhan, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Gazete Duvar’ın haberine göre; “Örgüt üyeliği” suçlaması yöneltilen gazetecilerin duruşması saat 10.00’da Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. Gazetecilerin iddianamesinde, aralarında kar yağışı haberi de olan 129 haber suç olarak gösterildi.