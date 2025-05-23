Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 205 Gün Sonra Hakim Karşısında

'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla tutuklu bulunan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Özer hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 205 Gün Sonra Hakim Karşısında

Tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tam 205 gün sonra Silivri’de hakim karşısına çıkıyor. Özer hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmanın öncesinde açıklamalarda bulunan avukatı Hüseyin Ersöz, "Algıların değil, 'olguların' tartışıldığı bir gün olacak. Ahmet Özer’in CHP’li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.’la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer’in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak!" ifadelerini kullandı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP’li takip ediyor.

'BUNCA YIL TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMADIM DA ŞİMDİ Mİ OLDUM?'

Duruşmada savunma yapan Ahmet Özer'in savunmasından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özer, savunmasında şunları söyledi:

"Van’dan gelmiş bir Kürt olarak yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım. İddia makamı batıdaki Kürtler doğudaki Kürtler diye ayrım yapıyor. Bizi bölücülükle suçlayanlar bölücülük yapıyor. Ben hayatımda suç işlemedim, mahkemeye düşmedim. Yüzlerce öğretmen yetiştirdim aralarında savcı hakim çıktı. Böyle bir kişiden terörist çıkar mı? Yıllarca üniversitelerde çalıştım. Bunca yıl terör örgütü üyesi olmamışım da şimdi mi olmuşum"

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 205 Gün Sonra Hakim Karşısında - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

30 Ekim 2024'te evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aynı günün gece yarısı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özer'in yerine kayyum atanmıştı. Avukatlarının tüm itirazlarına rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Kaynak: ANKA

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