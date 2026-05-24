Tutuklanan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak Görevden Uzaklaştırıldı

Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, hakkında “İcbar suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan CHP'li Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İRTİKAP SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Açıklamada "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında “İcbar suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

