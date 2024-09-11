Tutuklanan Amca Narin'in Kaybolduğu Gün Beş Kez Kimi Aradı? Ekipler Cinayetteki Sır 72 Dakikanın Peşinde

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı.

Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18:30 - 19:00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.

5 KEZ TELEFONLA ARADI

Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.

Uzmanlar Narin'in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın bunu tek başına yapamayacağına dikkat çekiyor.

Kaynak: NTV