TUSAŞ'ta Şehit Edilen Hasan Hüseyin Canbaz'ın Babası Konuştu: Ben Bir Gün El Kaldırmadım Yavrucuğuma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) teknisyen olarak görev yapan evli Hasan Hüseyin Canbaz, vardiya değişimi sonrası işten çıkarak yerleşke içindeki lojmanına doğru giderken nizamiye önünde terör saldırısına uğradı. Canbaz, teröristlerin açtığı ateş sonucu ilk kurşunla şehit düştü. Ağabeyi Ali Canbaz’ın da aynı tesiste mühendis olarak çalıştığı belirtildi.

"AĞABEYİ ARAMIŞ, BİR TÜRLÜ ULAŞAMAMIŞ"

Şehit Canbaz'ın babası Veli Canbaz, acısının çok büyük olduğunu belirterek, "Yazıklar olsun. Hiçbir şey diyemiyorum, söyleyemiyorum. Konuşamıyorum. Nasıl girdiler oraya diyorum. Söyleyecek kelime bulamıyorum alçaklara. Ben bir gün el kaldırmadım ben yavrucuğuma. 28 yaşına geldi, elim kalkmadı çocuğuma. Ağabeyi ve kardeş aynı yerdelerdi, bölümler farklıydı sadece. Teknisyendi yavrucuğum. Ağabeyi aramış, bir türlü ulaşamamış. Biz buradan, evden sürekli aradık ama ulaşamadık. Ulaşamadığımız için bildim, anladım" açıklamasında bulundu.

"YENİ EVLİYDİ ÇIKIP LOJMANA GİDECEKTİ"

Şehit Canbaz'ın arkadaşı Kubilay Sinar da hala olayın şokunda olduğunu belirterek, "En son dün olaydan önce konuşmuştuk. Ben Ankara dışında yaşıyorum. Geldim üç gündür görüşemiyordum. Akşam da görüşecektik. Çok iyi bir insan. Herkesin her işine koşar. Kimin başı sıkışsa arardı. Yine bir arkadaşının işi vardı. Onunla buluşacaktı. Saat 17.00 gibi dışarıdaydım. Başka bir arkadaşımız aradı. 'Hasan'la görüştün mü?' dedi. Ben de 'Akşam görüşeceğiz' dedim. Sonrasında olayları söyledi. Ulaşamadık. Eşine ulaştık, ağabeyine ulaştık. Yeni evliydi, 2 yıl olmadı bile. Eşi de çok kötü. Lojmanlarda oturuyorlardı zaten. Çıkıp lojmana gidecekmiş" dedi.

Kaynak: DHA