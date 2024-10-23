TUSAŞ'a Terör Saldırısında Yeni Gelişme! Şehit ve Yaralıların Kimlik Bilgileri Belli Oldu

Terör örgütü PKK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 şehit, 22 yaralının olduğunu açıkladı.

Şehit ve yaralıların kimliği belli oldu. İşte şehit ve yaralıların listesi...

Kaynak: Gerçek Gündem