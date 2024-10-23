TUSAŞ'a Terör Saldırısı! İşte Yaralı Polislerin Listesi...

Ankara'da PKK'lı teröristlerin TUSAŞ'a gerçekleştirdiği saldırıda yaralananların listesi ortaya çıktı. İşte terör saldırısında yaralananlar...

TUSAŞ'a Terör Saldırısı! İşte Yaralı Polislerin Listesi...

GERÇEK GÜNDEM

TUSAŞ'a terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. İşte yaralıların listesi...

EX : Yok
Yaralı : 7

Yaralı Bilgileri*

➖Burak KESKİN
Başkomiser PÖH
Kulak ve gözden yanık yarası
HTY
Etlik Şehir Hastanesi

➖Yasin KAYA
Polis Memuru PÖH
Sol ayak sağ omuz şarapnel
HTY
Sincan Devlet Hastanesi

➖İsmet Altıntop
Komiser PÖH
Sağ sol el yaralanması
HTY
İbni Sina

➖Burhan KOLBAŞI
Polis Memuru
Gözünden Yaralı Bilinç kapalı
HTY
Bilkent Şehir Hastanesi

➖Kubilay AKBULUTLAR
Polis Memuru
Sol el işaret parmağından yaralı
HTY
Bilkent Şehir Hastanesi

➖Buğra KURT
Polis Memuru
Sol ve sağ bacak yaralanması şarapnel parçası
HTY
Hacettepe Hastanesi

➖Yasin TIKMAN
Polis Memuru
Sağ el yaralanması
HTY
Gazi Hastanesi

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