TUSAŞ'a Terör Saldırısı! İşte Yaralı Polislerin Listesi...
Ankara'da PKK'lı teröristlerin TUSAŞ'a gerçekleştirdiği saldırıda yaralananların listesi ortaya çıktı. İşte terör saldırısında yaralananlar...
GERÇEK GÜNDEM
TUSAŞ'a terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. İşte yaralıların listesi...
EX : Yok
Yaralı : 7
Yaralı Bilgileri*
➖Burak KESKİN
Başkomiser PÖH
Kulak ve gözden yanık yarası
HTY
Etlik Şehir Hastanesi
➖Yasin KAYA
Polis Memuru PÖH
Sol ayak sağ omuz şarapnel
HTY
Sincan Devlet Hastanesi
➖İsmet Altıntop
Komiser PÖH
Sağ sol el yaralanması
HTY
İbni Sina
➖Burhan KOLBAŞI
Polis Memuru
Gözünden Yaralı Bilinç kapalı
HTY
Bilkent Şehir Hastanesi
➖Kubilay AKBULUTLAR
Polis Memuru
Sol el işaret parmağından yaralı
HTY
Bilkent Şehir Hastanesi
➖Buğra KURT
Polis Memuru
Sol ve sağ bacak yaralanması şarapnel parçası
HTY
Hacettepe Hastanesi
➖Yasin TIKMAN
Polis Memuru
Sağ el yaralanması
HTY
Gazi Hastanesi