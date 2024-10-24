TUSAŞ'a Hain Saldırı! Gazete Manşetleri Terör Saldırısını Nasıl Gördü?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde dün saat 15.30 sularında terör saldırısı gerçekleşti. Vardiya değişimi sırasında ana giriş kapısında düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı sonrası çatışma çıktı. Olay yerine hızla özel harekat timleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Olay, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı ve teröre karşı birlik içinde mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

Terör saldırısı gazete manşetlerinde de böyle yer buldu: