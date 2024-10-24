TUSAŞ Genel Müdürü'nden Açıklama: 'Saldırılara Boyun Eğecek Değiliz'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Demiroğlu, bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi. Demiroğlu, “Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'TÜRK ASKERİ NASIL SAVAŞIYORSA...'

“Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız Türkiye için, vatanımızın savunması için kahraman askerimiz gibi, onlar nasıl cephede savaşıyorsa biz de masalarımız başında, tezgahlarımızda çalışarak kahraman ordumuzu destekleyeceğiz. Bu yoldan dönmek gibi bir niyetimiz ve şansımız yok.

'TUSAŞ İŞ BAŞINDA'

Tüm arkadaşlarımız işlerinin başında. Olaydan etkilenen arkadaşlarımız izinliler. Bu düşüncede olan 15 bin arkadaşımız var. Sevkiyatlarımız, testlerimiz devam ediyor, edecek, biz durmayacağız. Bugün ne planladıysak, yarın ne planladıysak devam edeceğiz."

Kaynak: AA