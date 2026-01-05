Türkiye'yi Ayağa Kaldıran 'Tekel Bayii Cinayeti'nde Karar

Türkiye'yi ayağa kaldıran Esenyurt'taki 'tekel bayii cinayeti' davasında kararlar açıklandı. İstinaf, sanıklara verilen iki ayrı müebbet hapis cezasını onadı. Hayatını kaybedenlerden biri olan Yunus Emre Erzen'in ailesi, cezaların ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesi talebiyle dosyayı Yargıtay’a taşıyacak.

İstanbul Esenyurt’ta Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ın hayatını kaybettiği, kamuoyunda 'tekel bayii cinayeti' olarak bilinen davada İstinaf Mahkemesi kararları açıklandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklar hakkında verilen iki ayrı müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs cezasını hukuka uygun bularak onadı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre kararda, sanıkların suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları ve irade birliğiyle hareket ettikleri açıkça vurgulandı.

YARGITAY'A TAŞIYACAKLAR

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise Yunus Emre Erzen’e karşı işlenen suçtan verilen müebbet hapis cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi talebini yinelediklerini belirterek, dosya için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'i, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, bu 4 sanığa müşteki Yusuf Erzen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 11'er yıl hapis cezası vermişti.

Sanıklar Tarık ve Azat Özer'in ayrıca "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman'ın da "suçluyu kayırma" suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Heyet, tutuksuz sanıklar Ercan Topçu ve Vedat Erkin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatlerine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'in tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırmıştı.

