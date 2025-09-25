Türkiye’ye Tarih Verildi! 7 Derece Birden Düşecek, Tir Tir Titretecek: Hazırlıklara Şimdiden Başlayın
Meteorolojiden Türkiye’ye yeni bir uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkların bugünden itibaren 7 derece düşeceği ifade edildi. Kışlıkları şimdiden hazırlayın.
Türkiye’ye yeni bir uyarı yapıldı. Soğuk havayı merakla bekleyenler dikkat. Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler güzel haberi duyurdu.
TARİH VERİLDİ 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK! KIŞLIKLARI HAZIRLAYIN
Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, sıcaklıkların bugünden itibaren düşeceğini ifade ederek şu uyarılarda bulundu:
“Bugünden sonra artık güneşe ve 27 derecelerde seyreden sıcaklıklara veda ediyoruz. Uzun sürecek bulutlanma ve özellikle pazartesi gününden itibaren başlayacak yağışlar ve genelde 20 derecelerde seyredecek olan sıcaklıklar üşümeyi özleyenler için ideal bir hava bekliyor....”
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: