Türkiye'ye İade Edilmişti: Tonlarca Biber ve Limona Ne Yapılacağı Belli Oldu

Avrupa, karayolu taşımacılığı ile gelen meyve ve sebzelerin büyük bölümünü Türkiye'den ithal etmekte. Türkiye'nin gönderdiği ürünler ise Bulgaristan üzerinden pazardaki yerini alıyor.



Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan tonlarca ağırlıktaki sevkiyatta gönderilen ürünler, Bulgaristan'ın 'yasalı madde' tespiti sonrasında iade edildi. Özellikle gönderilen TIR'ların içerisinde yer alan biberlerde yüksek oranda formetanate maddesine rastlanması ürünlerin iade edilmesine neden oldu.



İADE EDİLEN ÜRÜNLERE NE YAPILACAK?



Geçmişte Rusya'ya gönderilen tonlarca domatesin Türkiye'ye iadesi sonrasında bu kusurlu ve sağlığa zararlı ürünlerin Türkiye'de satışa sunulması tartışmalara yol açarken, Bulgaristan'ın iade ettiği ürünlerin ardından akıllara "Bu ürünlere ne olacak?" sorusu geldi.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, iade edilen ürünlere uygulanacak işlemler belli oldu.