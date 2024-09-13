Türkiye'ye Fabrika Açacak ByD, İş İlanı Yayınladı: İşte Manisa ve İstanbul'da Çalışmak İçin Aranan Şartlar...

Çinli otomotiv devi ByD, temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığı anlaşmada Türkiye'ye yönelik 1 milyar doların üzerinde yatırımda bulunacağını belirterek, bir otomobil fabrikası kurmak için çalışmalara başlayacağını duyurmuştu.



Anlaşma çerçevesinde Manisa'ya inşa edilecek fabrikanın 150 bin otomobil üretim kapasitesinin bulunacağı öğrenilirken, fabrikada çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşacak şekilde 5 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi. 2026 yılının sonu itibarıyla bant üretiminin başlayacağı düşünülen fabrika hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Sosyal iş ağı platformu Linkedin üzerinden ilan yayınlayan ByD, Türkiye operasyonları için Manisa ve İstanbul'da çalışacak personel aradığını belirtirken, ilk aşamada hangi pozisyonlara alım yapılacağını duyurdu.



İşte Manisa ve İstanbul için aranan pozisyonlar...