Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye'ye önümüzdeki 46 gün hakkında önemli bir uyarıda bulundu.
Yaz aylarının kurak geçmesinin ardından vatandaşların gözü kulağı yağış tablosuna çevrilmiş durumda.
TV100'de yer alan habere göre, meteoroloji uzmanları da Türkiye'nin yağış durumu hakkında bilgilendirme yapmaya başladı.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından Türkiye'nin önümüzdeki 46 günü hakkında çok önemli bir bilgi verdi.
İSTANBUL, KOCAELİ VE İZMİR DE DİKKAT
Ökten, "46 günlük beklenen toplam yağış. Kırmızı yerler bol yağış alacak..." ifadelerini kullandı.