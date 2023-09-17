Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye'ye önümüzdeki 46 gün hakkında önemli bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji Sağanak yağış
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Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat - Resim: 1

Yaz aylarının kurak geçmesinin ardından vatandaşların gözü kulağı yağış tablosuna çevrilmiş durumda.

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Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat - Resim: 2

TV100'de yer alan habere göre, meteoroloji uzmanları da Türkiye'nin yağış durumu hakkında bilgilendirme yapmaya başladı.

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Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat - Resim: 3

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından Türkiye'nin önümüzdeki 46 günü hakkında çok önemli bir bilgi verdi.

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Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat - Resim: 4

İSTANBUL, KOCAELİ VE İZMİR DE DİKKAT

Ökten, "46 günlük beklenen toplam yağış. Kırmızı yerler bol yağış alacak..." ifadelerini kullandı.

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