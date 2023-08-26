Türkiye'ye 29-31 Ağustos uyarısı: Tüm illeri vuracak!
Türkiye'nin bütün illeri aşırı sıcakların etkisi altındayken korkutan bir haber daha geldi. Afrika ve Basra sıcaklarının Türkiye'de görüleceği tarih duyuruldu. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise serin havanın Türkiye'de ne zaman etkisini göstereceğini açıkladı.
Türkiye, yüksek sıcaklıkların etkisinde... Tüm Türkiye yüksek sıcaklık ve nemle boğuşuyor. Nem oranının fazla olmasından dolayı geceleri uyumak da neredeyse imkansız...
Eylül ile birlikte tüm Türkiye'de bir serinlik bekleniyor ancak sosyal medyada hava forum adresinden yapılan bilgilendirmede ağustos ayının son iki gününe dikkat çekildi ve sıcak havanın Türkiye'de yeniden görüleceğini belirtti.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve 1 Eylül'de serin havaların görüleceğini duyurdu.
Hava forum adresinden yapılan duyuruda, "Ay sonunda beklediğimiz Afrika ve Basra sıcak hava karışımı ülkemize doğru yola çıktı. 29-31 Ağustos civarı bunalacağız... Bu yaz çok sıkıldık." paylaşımı yapıldı.