Türkiye'nin Utandıran Gerçeği! Bir Gün Arayla Doğum Yaptılar... Biri 12, Biri 13 Yaşında

Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet ve istismarda yaşanan artış katlanıyor. Bu konuda kararlı bir mücadele olmaması, giderek daha fazla çocuğun zarar görmesine neden oluyor. Son olarak gazeteci Murat Ağırel'in Adana'da şahit olduğu bir olayı paylaşması ve ülkedeki çocuk istismarı verilerini yayımlaması durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

'ÇOCUK TUVALETTE DOĞUM YAPIYOR'

Cumhuriyet'te kaleme aldığı yazısında Ağırel, Ceyhan Devlet Hastanesi’nde şahit olduklarını şöyle anlattı:

"Vaka, 12 yaşında bir kız çocuğunun doğum yapmasıydı. Karın ağrısı şikâyeti ile hastanenin acil servisine getirmişler çocuğu. Karın ağrısı ve kanama şikâyeti ile servise yatışı yapılmış. Ne olduğunun farkında bile değil çocuk. Hastanedeyken tekrar karnı ağrıyınca tuvalete gidiyor ve çocuğunu tuvalette doğruyor. Çocuk 2000 gram bebek doğruyor tuvalette. Çocuk korkudan ne olduğunu anlayamıyor bile. Bebeği de görmek istemiyor.

'KOMŞUSUNUN İSTİSMARINA MARUZ BIRAKILMIŞ'

M.A. diye kodlayacağım çocuğu. Anne baba uzun süredir ayrı. Çocuk M.A. ise akrabaları ile yaşıyor. Hemen karşı komşusu A.K. tarafından cinsel istismara uğramış. Hastane yönetimi kolluk kuvvetine haber veriyor ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilgilendiriliyor. Bakanlık çocuğa ve bebeğe sahip çıkıyor. Cinsel istismarcı A.K. gözaltına alınıyor ve hemen ardından tutuklanıyor.

'ERTESİ GÜN BİR ÇOCUK DAHA DOĞUM YAPIYOR'

Ertesi gün yine 2011 doğumlu E.K geliyor hastaneye doğum için. Bakın bu çocuk ise 13 yaşında! En önemlisi, aynı hastanede yaşanıyor bunlar. Yani istismarlar yakın bölgelerde gerçekleşiyor. 13 yaşındaki diğer çocuk da doğum yapıyor. Kuzenine kaçmış 11 yaşının sonunda. Aileler rıza göstermiş imam nikâhı ile evlenmişler! Bakanlık duyar duymaz bu olaya da el koymuş. Çocuk ve bebek bakanlık himayesine alınmış. Baba ise firarda."

İKİ SENEDE 20 BİN ÇOCUK DOĞUM YAPTI

Hastanede gördüklerinin ardından dehşete düştüğünü belirten Ağırel, TÜİK'in "doğum yapan çocuklara" ilişkin verileri de yayımladı. Buna göre, yalnızca resmi raporlarda yer alan veriler şu şekilde:

2021 yılında 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 123,

2021 yılında 15-17 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 7202,

2022 yılında 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 159,

2022 yılında 15-17 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 7101,

2023 yılında 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 130,

2023 yılında 15-17 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 6505,

Yani 2021-2023 yılları arasında doğum yapan 15 yaş altı çocuk sayısı 412,

15-17 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 20 bin 808.

METROPOLLERDE DE DOĞUM YAPAN ÇOCUKLAR VAR

2023 yılında doğum yapan 15 yaş altı çocukların illere göre dağılımı: 18’i İstanbul’da, 10’u Adana ve Trabzon’da, 14’ü Ordu’da, 7’si Giresun’da, 8’i Rize’de, Gaziantep’te ve Şanlıurfa’da, 3’ü Diyarbakır’da, 5’i Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde, 10’u İzmir’de, 2’si Aydın’da, 5’i Denizli’de, 2’si Manisa’da, 1’i Uşak’ta, 6’sı Bursa’da, 3’ü Eskişehir’de, 4’ü Kocaeli’de, 2’si Sakarya’da, 1’i Yalova’da, 4’ü Ankara’da, 3’ü Mardin’de, 2’si Batman’da, 3’ü Antalya’da, 1’i Isparta ve Burdur’da, 3’ü Mersin’de, 6’sı Hatay, 2’si Kahramanmaraş’ta, 1’i Kırıkkale’de, 1’i Aksaray’da, 1’i Kayseri’de, 1’i de Yozgat’ta, 2’si Elazığ’da, 1’i Van’da, 1’i Muş’ta.

Kaynak: Cumhuriyet