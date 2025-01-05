Türkiye'nin Ünlü Market Zincirinde Süt Skandalı! Tüm Şubelerden Toplatılıyor: Süt Diye Bakın Ne Satmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Türkiye'nin ünlü bir market zincirinde satılan sütlerin içinde süt yerine su olduğu ortaya çıktı. Üretici firma sütlerde üretim aşamasında yaşanan bir hata nedeniyle içilebilir su kullanıldığını belirtti. Söz konusu tüm ürünlerin toplatılacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamış olduğu "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi gündemdeyken, bir gıda skandalı daha gün yüzüne çıktı. Bakanlık ekipleri, marketlerde satışa sunulan Birşah markalı tam yağlı sütlerde yapılan incelemeler sonucunda, bazı ürünlerin içinde süt yerine su bulunduğunu tespit etti.
ÜRÜN MARKETLERDEN TOPLATILIYOR
Konuyla ilgili açıklama yapan Danone, üretim sırasında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle yalnızca belirli bir parti üründe bu durumun meydana geldiğini ifade etti. Şirket, 176.L parti numaralı 1 litre %3,1 yağlı UHT sütlerin toplatıldığını duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:
"Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır."
ÜRETİM SÜRECİNDEKİ DETAYLAR
Açıklamada, UHT süt üretim teknolojisinde üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini sağlamak için içilebilir su kullanıldığı belirtildi. Ancak bir teknik hata sonucu bu suyun ürünlerde paketlendiği ifade edildi.