Türkiye'nin Ünlü Market Zincirinde Süt Skandalı! Tüm Şubelerden Toplatılıyor: Süt Diye Bakın Ne Satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamış olduğu "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi gündemdeyken, bir gıda skandalı daha gün yüzüne çıktı. Bakanlık ekipleri, marketlerde satışa sunulan Birşah markalı tam yağlı sütlerde yapılan incelemeler sonucunda, bazı ürünlerin içinde süt yerine su bulunduğunu tespit etti.