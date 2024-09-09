Türkiye'nin Ünlü AVM'si Tamamen Kapatıldı: Sahipleri Yerine Ne Yapılacağını Açıkladı

İstanbul Kağıthane'de bulunan ve 2011 yılında açılan Sapphire AVM binası, 261 metrelik anten yüksekliği ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük binaları arasında yer alıyor.



2019 yılında Kiler Holding tarafından 100 milyon dolarlık bedel ile Halkbank'a satılan AVM, Halkbank tarafından eski sahiplerine sadece 2 yıl sonra 48 milyon dolara geri satılmıştı. Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan bu satış işleminin ardından Kiler Holding'in binaya yönelik kararları merak edilirken, 13 yıldır alışveriş merkezi olarak hizmet veren Sapphire AVM'nin tamamen kapatıldığı öğrenildi.



OFİS OLARAK KİRALANACAK



Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, AVM bölümü içinde tadilatın tamamlandığını, bir ay içinde ofis kiralamalarının başlayacağını söyledi.



Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre; uzun süredir ofis olması ile ilgili hazırlıkların sürdüğü Sapphire’de yıl başından bu yana devam eden tadilat ve tamirat işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, bir ay içinde ofis kiralamalarına başlanacağı bilgisini verdi.





