Türkiye’nin Konuştuğu Adli Emanet Soygununda 10 Gözaltı

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet soygununda yurt dışına kaçan depo görevlisi Erdal Timurtaş’ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve altınları taşıdığı araçta bulunan kişi de dahil olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, kayıp altınların bulunması ve olayla bağlantılı kişilerin yakalanması amacıyla polis ekipleri bu sabah 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

EŞİNİN ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yurt dışına kaçtığı tespit edilen adli emanet deposu görevlisi Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

Ayrıca güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edilen, çalınan altınları taşıyan araçta bulunan bir şüpheli ile çalınan altınların bir kısmını teslim almaya geldiği belirlenen başka bir kişi de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

SOYGUN PLANLI ŞEKİLDE Mİ YAPILDI?

Savcılık, şüphelilerin organize ve planlı şekilde hareket ettiğini değerlendirirken, olaya karıştığı düşünülen diğer kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Türkiye’nin Konuştuğu Adli Emanet Soygununda 10 Gözaltı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda bulunan kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda soygunu katip Erdal Timurtaş’ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Timurtaş’ın eşinin de kendisiyle birlikte yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmış ve her ikisi için kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti. İncelemeler, Timurtaş’ın adli emanet kasalarındaki altın ve gümüşleri tek seferde bir market arabasıyla çıkardığını gösterdi.

Soruşturma kapsamında, adliye çalışanı K.D. önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Kaynak: Habertürk

