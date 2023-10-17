Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı kişi Kosova'da gözaltına alındı

Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı 1 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Yasa Uygulama Birimi (ILECU)" tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kosova polisi, diğer ülkelerle uluslararası polis iş birliği çerçevesinde yasal görevlerini başarıyla yerine getirerek bugün, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından aranan, 14 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1962 doğumlu Türk vatandaşı A.P'yi gözaltına aldı" ifadelerine yer verildi.

Kosova polisi, eylül ayında da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı şüphesiyle aradığı 1 kişiyi gözaltına almıştı.