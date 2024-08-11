Türkiye’nin İlk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’ Bursa’da Açıldı

Günümüzde yaşanan ışık kirliliği sebebiyle insanlar, gökyüzüne baktığında Samanyolu galaksisinin milyarlarca yıldızdan oluşturduğu ışıklı yolunu çıplak gözle göremiyor. Kontrolsüz aydınlatmalar gökyüzünün fon parlaklığını arttırırken, gök cisimlerini de görünmez kılıyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’nin belirlediği standartlara uygun olarak Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’nı Bursa’ya kazandırdı. Karanlık Gökyüzü Parkı projesi, ışık kirliliğinden en az etkilenen İnegöl ilçesi Başalan Yaylası’nda iki gün boyunca düzenlenen birbirinden eğlenceli etkinliklerle hayata geçirildi.

Doğanın doğal dokusu korunarak hazırlanan parkın açılış programına, onlarca doğa ve astronomi meraklısı çadır ve kamp malzemeleriyle katıldı. Açılış öncesinde düzenlenen güneş saati, model uçak, teleskop aynası yapımı, takımyıldızı dürbünü atölyeleri, drama ve oyun etkinliklerine katılan Bursalılar, dolu dolu bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Gün boyunca vaka çalışmaları, karaoke ve müzik, astronomi üzerine sohbetler yapıldı. Fikir yarışması da düzenlenerek katılımcılar çeşitli ödüller kazanma fırsatı buldu. Gece saatlerinde ise katılımcılar gökyüzünü çıplak gözle gözlemleme fırsatı buldu.

'PERSEİD GÖKTAŞI YAĞMURUNA TANIKLIK ETME FIRSATI'

Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’nın açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda doğasever katıldı. Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’nı Bursa’ya kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, hayatı hızlandıran koşuşturmacalar, teknolojideki gelişmeler, yeni aletler, cihazlar ve alışkanlıklar sebebiyle varlığı bilinen şeyleri dahi göremez hale geldiklerini belirtti. Cep telefonlarına bakmaktan dostları, başkalarının paylaştığı manzaraları izlemekten kendi çevremizi göremediğimizi dile getiren Başkan Bozbey, “En çok da yıldızları göremez olduk. Samanyolu’nun varlığını her çocuk bilir. Ama kaç çocuk ve yetişkin Samanyolu’nu gördü acaba? Adlarını ezbere bildiğimiz yıldızları en son ne zaman izlediğimizi hatırlamayız. Ya da izledik mi? Bunun için parkımızı, Türkiye’nin ilk karanlık parkı olarak hizmete açıyoruz. Açılışın yanında teleskop yapımından astro fotoğrafçılığa, müzik farklı atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinlikler ile sadece gökyüzü değil, aklımızın ve ruhumuzun ufuklarını da tarayacağız. Meteor yağmurlarının en görkemlisi olan perseid göktaşı yağmuruna tanıklık etme fırsatı buluyoruz” dedi.

'3 AY GİBİ KISA SÜREDE HİZMETE AÇTIK'

Bu çalışmaların yeni başlamadığını, Türkiye’de ilk defa Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı ışık kirliliği haritalarının bu parkın açılmasına vesile olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Yıllar önce hocalarımızla birlikte ışık kirliliğiyle ilgili çalışma yapmıştık. Işık kirliliğinin ne kadar önemli olduğunu o süreçte fark ettik. Bu parkın yapımı öncesinde ar-ge ve ön çalışmaları da gerektiriyordu. Hocalarımızın yoğun emekleri sonucunda alanın belirlendiğini biliyoruz. Bilim ve Amatör Astronomi Derneği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de katkılarıyla Bursa’nın binden fazla noktasında ışık kirliliği ölçümleri yapılmıştı. Ortaya konan kriterler çerçevesinde Başalan Yaylası’nda karar kılındı. Bu konuda destek olan, katkı sunan paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, bilim insanlarına, İnegöl Belediyesi’ne, önceki dönem belediye başkanına teşekkür ediyorum. Bizler de göreve gelir gelmez buradaki çalışmaları anbean takip ettik ve 3 ay gibi kısa sürede hizmete açtık. Sadece astronomi meraklılarını değil, doğaseverleri, fotoğrafçıları, şehir hayatının koşuşturmacasından uzaklaşmak isteyen herkesi Karanlık Gökyüzü Parkı’na bekliyoruz” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, projesinin tasarlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada emeği geçenlere teşekkür etti. İnegöl’ün turizmle daha fazla anılmasını istediklerini belirten Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve bakanlıkların destekleriyle ilçeyi daha fazla tanıtmak istediklerini ifade etti. Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’nın İnegöl’de açılmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Taban, astronomi ve doğa tutkunlarını Başalan Yaylası’ndaki parkı ziyaret etmeye davet etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, alanı gezerek vatandaşlarla sohbet edip atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA