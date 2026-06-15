Harita Yeniden Çiziliyor: İşte İl Olmaya Hazırlanan 25 İlçe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin mülki idare yapısını kökten değiştirecek dev bir reform hamlesi yeniden siyasetin ana gündem maddesi haline geldi.

Şartları karşılayan 25 büyük ilçenin il statüsüne kavuşturulması amacıyla yürütülen teknik hazırlıklar, seçim takvimi öncesinde yasalaşma ihtimaliyle kulisleri hareketlendirdi. Düzenleme hayata geçerse, Türkiye’de 1999 yılından bu yana 81 olan il sayısı resmi olarak 106’ya yükselecek.

İL OLMAK İÇİN KRİTERLER NELER?

Sözcü'de yer alan habere göre, henüz TBMM Başkanlığı’na resmi bir kanun teklifi sunulmamış olsa da arka planda yürütülen çalışmalarda aday ilçelerin elenmesi veya seçilmesi için çok katı kriterler uygulanıyor. Bir ilçenin il yapılabilmesi için şu şartları taşıması gerekiyor:

En az 100 bin yerleşik nüfusa sahip olmak.

Mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak.

Ekonomik büyüklük, şehirleşme oranı, ulaşım ağları ve altyapı imkanlarının yeterliliği.

İŞTE İL YAPILMASI GÜNDEMDE OLAN 25 İLÇE

Hazırlanan taslak listede Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük ve ekonomik olarak en güçlü şu 25 ilçesi yer alıyor:

Alanya (Antalya), Tarsus (Mersin), Çorlu (Tekirdağ), İnegöl (Bursa), Siverek (Şanlıurfa), Manavgat (Antalya), İskenderun (Hatay), Fethiye (Mugla), Akhisar (Manisa), Edremit (Balıkesir), Ereğli (Zonguldak), Erciş (Van), Bandırma (Balıkesir), Cizre (Şırnak), Nazilli (Aydın), Ereğli (Konya), Lüleburgaz (Kırklareli), Ergani (Diyarbakır), Kahta (Adıyaman), Ünye (Ordu), Kozan (Adana), Elbistan (Kahramanmaraş), Polatlı (Ankara), Midyat (Mardin), Yüksekova (Hakkari).

'EREĞLİ' VE '100 PLAKA' ÇIKMAZI

Düzenlemenin teknik hazırlık sürecinde bürokrasiyi zorlayan iki ilginç tartışma konusu öne çıktı. Hem Zonguldak’ın Ereğli ilçesi hem de Konya’nın Ereğli ilçesi il yapılması planlanan yerler arasında bulunuyor.

İki ilçenin aynı anda il statüsü kazanması halinde resmi kayıtlarda karışıklık yaşanmaması için birinin adının değiştirilmesi gündeme gelebilir. Ancak hangi ilçenin adının değişeceği ya da nasıl bir formül uygulanacağı henüz netleşmedi.

Yeni illerle birlikte plaka numaralarının nasıl belirleneceği de tartışma konusu oldu. İl sayısının 106’ya çıkması halinde yeni illere 82’den başlayarak plaka numarası verilmesi bekleniyor.

Ancak kulislerde, aday ilçeler arasında hiçbirinin 100 numaralı plakayı almak istemediği belirtiliyor. Bu nedenle kanun teklifi hazırlıkları sırasında sadece il statüsü değil, yeni illerin plaka sıralaması da üzerinde çalışılan başlıklardan biri olacak.

Kaynak: Sözcü