Türkiye'nin Hava Gücü Belli Oldu! Dünya Sıralaması Yok Artık Dedirtti: Peki Türkiye Hangi Envantere Sahip?

BAYRAKTAR AKINCI: 20 ADET

Bayraktar Akıncı, yüksek yük taşıma kapasitesi ve modern silah sistemleri ile donatılmış 20 adetlik bir filoya sahip. Türkiye’nin askeri inovasyonunu temsil eden Akıncı, stratejik görevlerde kullanılıyor.

ANKA: 40 ADET

Türkiye’nin yerli üretim İHA’sı ANKA, 40 adetlik bir filoya sahip. Uzun süreli keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılan ANKA, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetini artırıyor.

AKSUNGUR: 6 ADET

Yerli üretim bir başka İHA olan Aksungur, 6 adetlik bir filoya sahip. Çok yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan Aksungur, uzun süreli gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılmaktadır.