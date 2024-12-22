Türkiye'nin Gözü Diyarbakır'da! Narin Davasında 26 Aralık'ta Karar Bekleniyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsalTavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından 19’uncu günde cansız halde bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta görülecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Narin’in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran, komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 23 Ekim günü kabul edilen iddianamede, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu tutuklu 4 şüpheli hakkında ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi, diğer 8 tutuklu için ise ayrıca iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

SAVCI CEZADA İNDİRİM UYGULANMASINI İSTEMEDİ

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım görülen ve üç süren duruşma, delillerin toplatılması ve savcılık mütalaasının sunulması için 26 Aralık'a ertelendi. Davanın savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan 14 sayfalık mütalaa 6 Aralık günü, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Savcı Polat, mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında ''iştirak halinde çocuğu kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaasının sonuç bölümünde savcı Polat, sanıklar hakkında istenen cezalar hakkında, ''İzah olunan nedenlerle üzerlerine atılı 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçunu işleyen sanıklar Enes Güran ve Yüksel Güran’ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-d,e, 53/1 ve 63'üncü sevk maddeleri uyarınca, sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını" talep ederken, ''Verilecek cezada takdiri indirim uygulanmasın'' dedi.

7 Kasım günü görülen ve üç gün süren ilk duruşmada mahkemenin, delillerin toplanması ve mütalaanın sunulmasına yönelik verdiği süre nedeniyle 26 Aralık’ta görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Kaynak: ANKA