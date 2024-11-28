Türkiye'nin Gözü Bu Davada: 'Yenidoğan Çetesi' Yargılanıyor! 'Yönetimden Kim Varsa Bilgileri Vardı'

SGK’dan haksız kazanç sağlamak adına bebeklerin göz göre göre ölümüne neden oldukları iddiasıyla Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu, 22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında ilk duruşmanın 9. celsesi görülüyor. Tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınmasına bugün de devam ediliyor.

Bugüne kadar 22’si tutuklu 12’si tutuksuz toplamda 34 sanık savunma yaptı. 13 sanık daha savuma yapacak. Duruşmadaki gelişmeleri gazeteci Nagihan Yılkın, sosyal medyadan aktarıyor.

İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 9. celsesinde öne çıkanlar şöyle:

11.31 MUSTAFA KAZAN SANIK KÜRSÜSÜNDE

Hemşire Renginar Molla'nın ifadesinin alınmasının ardından, sanık kürsüsüne Mustafa Kazan geldi. Kazan'ın Bağcılar Şafak Hastanesinde idari personel olarak çalıştığı öğrenildi. Hakkında, "Şüphelinin müdürü olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" iddiası yer alıyor.

'SIKINTILI BİR HASTANEYDİ, SÜREKLİ KAOS VARDI'

Mahkeme Başkanı: Savunma yapacak mısın?

Mustafa Kazan: Bağcılar Şafak hastesinde 2023’ün başları 2024’ün şubat ayına kadar çalışmışımdır. Bizzat kendim istifa ettim. Sürekli bir kaos vardı hastanede, sıkıntılı bir hastaneydi. Sonra Kızılay hastesine geçtim. Psikolojimiz bozuldu, memlekete taşındık. İdari personel olarak teknik işlere bakn biri olarak çalıştım. Tıbbi süreçlerde yetkim bulunmamaktadır. Örgüte ilişkin bir para alışverişim yoktur.

'MEDILIFE'TAN YABANCI UYRUKLULAR ALDIĞI İÇİN AYRILDIM'

Mahkeme Başkanı: Bağcılar Medilife’ta çalıştınız mı?

Mustafa Kazan: 3 yıl önce çalıştım. Oradan da kendi isteğimle ayrıldım. Yabancı uyruklular almışlardı. Türkçe konuşamıyorlardı, anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldım.

Mahkeme Başkanı: Bağcılar Şafak’ta bir işletme var mıydı?

Mustafa Kazan: Benim bildiğim yoktu.

11.29 'ŞAKASI BİLE YAPILAMAZ'

Savcı Kadir Koçakaya: Neden yenidoğan yoğun bakımın dolması için bir çaba gösteriyorsunuz?

Renginar Molla: Benim hiçbir zaman öyle bir çabam olmadı.

Savcı Kadir Koçakaya: Bana hasta gelmedi diyorsunuz. Bunu söylemekteki amaç ne?

Renginar Molla: Amacım yok.

Savcı Kadir Kocakaya: Şakasının bile yapılabileceğini düşünmüyorum. Sana, Bir ilaç getireceğim (oksijeni yavaşlatan bir ilaç), bunu ver, diyorlar. O sırada ne yaptınız?

Renginar Molla: O anda ne demek istediklerini anlayamadım. “Gayet iyi gidiyor bu bebekler,” dedim.

Savcı Kadir Kocakaya: Hesabınıza gelen para haricinde elden para aldınız mı?

Renginar Molla: Hayır.

Savcı Kadir Kocakaya: Hastane yönetimiyle Fırat Sarı’nın yaptığı anlaşmadan bilginiz var mı?

Renginar Molla: Hayır.

Savcı Kadir Kocakaya: Başhekim Yener Mansuroğlu mu?

Renginar Molla: Evet.

Savcı Kadir Kocakaya: Fırat Sarı, anlaşmayı kimle yapmıştır?

Renginar Molla: Bilmiyorum, ama başhekimle yapmıştır herhalde.

11.19 'OKSİJEN VARDI AMA YOK GİBİ YAZ DEDİ'

Üye Hakim: Denetime geldiklerinde hastalar 3. basamak mıydı?

Renginar Molla: Hatırlamıyorum.

Üye Hakim: 3’ten 2’ye, 1’e çek derken ne demek istiyordu?

Renginar Molla: Oksijenleriyle ilgili bir şeydi. Dosya üzerinde değiştirdim. Bebeğe herhangi bir şey yapmadım.

Üye Hakim: Hasan Basri’nin ciro hesabı yaptığını gördünüz mü?

Renginar Molla: Görmedim.

Üye Hakim: Dosya üzerinde tam olarak ne yaptınız?

Renginar Molla: Bebek oksijen alıyordu, ama almıyormuş gibi yaz dedi.

Üye Hakim: O anda oksijen alıyor muydu?

Renginar Molla: Alıyordu.

Üye Hakim: Amacı neydi peki?

Renginar Molla: Sorgulamadım. Üye Hakim: Hastane evraklarını Hasan Basri dışarı çıkarıyor muydu?

Renginar Molla: Bizden alıyordu. Epikrizleri yazacağım diyordu. Dosyalar arşive gidiyordu.

Üye Hakim: Sisteme kaydetme işlemlerini kim yapıyordu?

Renginar Molla: Ben yapıyordum.

Üye Hakim: 10 yıllık hemşiresiniz. Hangi hastanın 3. basamak, hangi hastanın 2. basamak olduğunu anlarsınız.

Renginar Molla: Bana, bebeklere odaklan diyorlardı. Ben de bebeklere odaklanıyordum.

Üye Hakim: Yenidoğanın işleyişiyle başhekim ilgilenir miydi?

Renginar Molla: Evet, ‘Kaç hasta var, genel durum nasıl?’ diye soruyordu.

11.17 'NEDEN TEPKİ GÖSTERMEDİN?'

Mahkeme Başkanı: Gıyasettin Mert’i ne diye tanıyorsunuz?

Renginar Molla: Hemşire.

Mahkeme Başkanı: Hiç bebek sevkinde denk gelmediniz mi?

Renginar Molla: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Basamaklara önem verdiklerini anladım. Siz ne düşünüyorsunuz?

Renginar Molla: Sorguluyorum ben burada da. Bir yönlendirme bekliyordum. Her konuşmamızda sorgulamıştım. “Neden böyle?” diye soruyordum.

Mahkeme Başkanı: Neden Hasan Basri, “Baskın yiyoruz,” diyor? “Basamaklarla ilgili,” diyor.

Renginar Molla: Basamaklarla ilgili bir işlem yapmadım.

Mahkeme Başkanı: Yapmadınız ama nasıl olduğunu biliyor musunuz?

Renginar Molla: Doktorların dediğini yapıyordum.

Mahkeme Başkanı: Hasan Basri’ye, “Bebeğin yatışından sana ne?” diye neden tepki vermiyorsunuz?

Renginar Molla: Orada anladığını düşünüyorum.

11.05 'FIRAT SARI'DAN BORÇ İSTEDİM, O DA VERDİ'

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı ile para hareketiniz olmuş. Nedir bu?

Renginar Molla: Yurtdışına çıkacaktım, ondan para istedim. O da sağ olsun verdi. Geri biriktirip ödemek istedim, ama kabul etmedi.

10.52 'YÖNETİMDEKİLER BİLİYORDU'

Silivri Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla’nın ifadesi alınmaya başlandı. Mahkeme Başkanı, Molla'ya sorularını yöneltiyor.

Mahkeme Başkanı: Denetim tapelerinde Hasan Basri’ye denetime geleceklerini söylediniz mi?

Renginar Molla: Denetime geldiklerinde epikrizleri görmek istediler. Ben de yazılmayan epikrizleri söyledim.

Mahkeme Başkanı: Epikrizler yazılmamış mıydı?

Renginar Molla: Yazılmamıştı.

Mahkeme Başkanı: Kim yazıyordu?

Renginar Molla: Hasan Basri. Tek başına mı, Fırat Sarı ile mi yazıyordu, bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Hasan Basri size yardımcı olacaktı, değil mi?

Renginar Molla: Yönetimden söylediler.

Mahkeme Başkanı: Kim söyledi?

Renginar Molla: Başhemşire Ufuk. Yönetimde kim varsa bilgileri vardı.

Mahkeme Başkanı: Kaç yıllık hemşiresiniz?

Renginar Molla: 15.

Mahkeme Başkanı: Yenidoğan bölümünde ne kadar çalıştınız?

Renginar Molla: 10 yıl.

Mahkeme Başkanı: Neden Hasan Basri’ye sordunuz?

Renginar Molla: Doktorun yaptırdığı görevleri bilmiyordum.

10.45 'BASAMAKLARI FIRAT SARI BELİRLİYORDU'

Mahkeme Başkanı: “Abla, basamakları çek” diyor, öyle mi?

Renginar Molla: Evet, öyle diyordu. Renginar Molla: Yönetim tarafından benden doğum sayılarını istediler, biraz da ondan…

Mahkeme Başkanı: Basamakları kim belirliyordu?

Renginar Molla: Fırat Sarı belirliyordu.

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı mı söyledi diye düşündünüz?

Renginar Molla: Evet, Fırat Sarı dedi diye düşündüm.

10.40 RENGİNAR MOLLA SANIK KÜRSÜSÜNDE

Silivri Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla’nın ifadesi alınmaya başlandı. Mahkeme Başkanı, Molla'ya sorularını yöneltiyor:

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı’yı daha öncesinde tanıyor muydunuz?

Renginar Molla: Sadece duymuştum.

Mahkeme Başkanı: Sanıklardan başka?

Renginar Molla: Hasan Basri, Mert diye tanıdığım Gıyasettin Mert.

Mahkeme Başkanı: Hasan Basri size nasıl tanıtıldı?

Renginar Molla: Bana, yönetim tarafından doktor asistanı hemşire olarak tanıtıldı.

Mahkeme Başkanı: Sizden başka hemşire var mıydı?

Renginar Molla: Vardı.

Mahkeme Başkanı: Mehmet Salih’i tanıyor musunuz?

Renginar Molla: Çalıştığım sürece tanımadım.

10.20 DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma saat 10.20 sıralarında kimlik tespitinin ardından tutuksuz sanık Renginar Mola'nın savunmasıyla başladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede şüpheliler için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

Doktor Fırat Sarı'nın lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün sevk ve idaresini Doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi. Buna göre, fezlekede maktul olarak yer alan bebek A.K'nin ölümüne ilişkin değerlendirmede, solunum sıkıntısı artan bebeğe devre olmadığı için entübasyonun gecikerek yapıldığı belirtildi. Tekrarlayan resusitasyonlar (solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışarıdan yapılan destekleyici müdahale) ile hastanın ertesi güne kadar yaşatıldığı belirtilen raporda, o sırada hastanede bulunması gereken Dr. D.E'nin görevinin başında olmadığı ifade edildi.

Raporda, ayrıca hasta yönetiminin hemşireye bırakıldığı da kaydedilerek, bebeğin ölümünden Dr. D.E, ile Dr. İ.G. ve hastane yönetiminin sorumlu olduğu belirtildi. Bebek M.N.O'nun ölümüne ilişkin değerlendirmede de 6 aylık bebeğin çocuk yoğun bakımı yerine, doktoru olmayan yenidoğan yoğun bakımına sevk edildiği, burada da doktorun haberi olmadan hemşirenin müdahalede bulunduğu anlatıldı. Bebek H.K. ile ilgili tespitte ise, hastaya kalp masajı yapıldığı esnada Dr. D.E'nin orada olmaması nedeniyle Dr. İ.G. tarafından olayın örtbas edilmesi için ölüm saati değiştirilerek, epikriz yazdırıldığı aktarıldı.

Raporda, bebek Ö.H'ye kalp masajını hemşirelerin yaptığı belirtilerek, bu esnada kullanılan en önemli ilacın adrenalin olduğu, ancak Dr. İ.G'nin hemşirelere "adrenalini kapat" talimatını vererek, yanlış yönlendirme yaptığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, bebek M.S'nin, yenidoğan temel bakımının gereklerinin yerine getirilmemesi, ameliyat edilebileceği bir merkeze sevk edilmemesi ve hastayı hayatta tutan "prostavazin" isimli ilaç tedavisinin kesilmesiyle ihmallere bağlı olarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Fezlekede maktul olarak yer alan diğer bebeklere ilişkin değerlendirmede de ihmallere yer verildi.

İddianamede, şüpheliler arasında geçen telefon konuşmalarına da yer verildi. Şüpheli doktor Fırat Sarı ve özel hastanede çalışan acil tıp teknisyeni şüpheli Hakan Doğukan Taşçı arasında hasta sevkleri ve denetim hakkında yapılan görüşmede, Taşçı'nın Sarı'ya "Erişkin yoğun bakıma denetime gelinmesi halinde, ruhsatın ve kuvözlerin değişmesi gerektiğini, panelin fazla olduğunu, monitörün bulunmadığını, yoğun bakım içerisinde bir çok eksiklik ve usulsüz işlemin olduğunu" söylediği iddianamede yer aldı.

Reyap Hastanesindeki bebek hastaların takibini yürüten şüpheli hemşire Mehtap Sayar'ın şüpheli Hasan Basri Gök'le yaptığı telefon konuşmasında bebek hastanın tedavisinin uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, konuşma içeriğinde şüpheli Gök'ün "Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur" dediği, Sayar'ın ise "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği aktarıldı. İddianamede, tedavi yöntemlerinin usulüne uygun değil örgüt faaliyetine hizmet edecek şekilde yapıldığı değerlendirildi.

Şüpheli doktor Şeyhmus Çelik'in hastanede olması gerekirken gitmediği, denetim olması ihtimaline karşı özellikle sabah hastanede bulunması gerektiğinin söylendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir'in şehir hastanesinden kabulünü yaptığı bebeği, maddi menfaat karşılığında anlaşmış olduğu Fırat Sarı'nın hastanelerine yönlendirdiği kaydedildi.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.