Türkiye’nin En Zengin Sanayicisinden Altın Öğütler
1977 yılında kurduğu Artaş Holding ile inşaat sektöründe önemli projelere imza atan ve 40 bin konut üreten Süleyman Çetinsaya, 2028 yılında emekli olmayı planlıyor. Üç oğlunu da iş hayatına kazandıran Çetinsaya, oğullarıyla birlikte çalışmanın gururunu yaşıyor. Çetinsaya, "Oğullarıma en büyük öğüdüm; dürüstlük, gayret ve çalışmak. Hak yememek önemli. Çok zengin olmaksa sanıldığı kadar önemli değil" dedi.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Süleyman Çetinsaya’nın temellerini attığı Artaş Holding, bugüne kadar 40 bin konut üretti. Özellikle Avrupa Konutları markasıyla gayrimenkul sektöründe tanınan Artaş, aynı zamanda perakende ve turizm alanlarında da faaliyet gösteriyor. 2022 yılında Türkiye’nin ilk çelik halat ve tel fabrikası olan Çelik Halat’ı satın alarak sanayi sektörüne adım atan şirket, 2023 yılında da enerji sektörüne girdi. Artaş, 100 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kurarak grubun enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Grup bünyesinde yer alan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ve 25’ten fazla şirketiyle Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasında yer alıyor.
Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Artaş Holding’in yatırım değeri 1 milyar doların üzerinde olan altı projesinin teslimiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında Süleyman Çetinsaya, oğulları Gökhan, Serhan ve Oğuzhan Çetinsaya ile birlikte basının karşısına çıktı. Toplantıda projeler ve sektör hakkındaki görüşlerini paylaşan baba ve oğullar, yatırımların geleceği hakkında da bilgi verdi.
ARTAŞ’IN YÖNETİMİNDE GENÇ KUŞAK AKTİF ROLDE
Süleyman Çetinsaya’nın oğulları, holdingde yönetim kadrosunda aktif olarak yer alıyor. Oğuzhan Çetinsaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken; Serhan ve Gökhan Çetinsaya ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili pozisyonunda bulunuyor.
“2028'DE EMEKLİ OLACAĞIM”
Süleyman Çetinsaya, 2028 yılında emekli olmayı düşündüğünü belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımız’dan 15 gün büyüğüm. O, ‘2028’de emekliyim’ dedi. Dolayısıyla ben de emekli olmayı düşünüyorum. Gençlerin yetişmesini sağlıyoruz, onlar da gayretle çalışıyorlar” ifadelerini kullanan Çetinsaya, oğullarına olan güvenini de dile getirdi.
“EN BÜYÜK ÖĞÜDÜM: DÜRÜSTLÜK VE ÇALIŞKANLIK”
Çetinsaya, oğullarına verdiği öğütlerden bahsederek şunları söyledi: “Oğullarıma en büyük öğüdüm dürüst olmak, gayretli olmak, çalışmak ve hak yememek. Zengin olmak çok önemli değil. İhtiyaçların kadar paraya sahip olmanın yeterli olduğuna inanıyorum. Benim derdim, insanları ev sahibi yapmak. Bir ev, bir araba, mutlu bir yaşam ve çocukların mutluluğu… Gerisi fuzuli.”