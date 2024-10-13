Türkiye’nin En Zengin Sanayicisinden Altın Öğütler

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Artaş Holding’in yatırım değeri 1 milyar doların üzerinde olan altı projesinin teslimiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında Süleyman Çetinsaya, oğulları Gökhan, Serhan ve Oğuzhan Çetinsaya ile birlikte basının karşısına çıktı. Toplantıda projeler ve sektör hakkındaki görüşlerini paylaşan baba ve oğullar, yatırımların geleceği hakkında da bilgi verdi.

ARTAŞ’IN YÖNETİMİNDE GENÇ KUŞAK AKTİF ROLDE

Süleyman Çetinsaya’nın oğulları, holdingde yönetim kadrosunda aktif olarak yer alıyor. Oğuzhan Çetinsaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken; Serhan ve Gökhan Çetinsaya ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili pozisyonunda bulunuyor.