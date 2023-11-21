Mehmet Salih Tatlıcı’nın miras davasında yeni gelişme: Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından olan ve 2009 yılında hayatını kaybeden Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatının ardından mirasının büyük bir kısmı ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı’ya kalmıştı. Mirasçılar arasında sayısı 200’e ulaştığı ifade edilen ve Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük miras ihtilaflarından birisi olarak değerlendirilen davada yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından atanan sanık bilirkişi Mehmet Taş’ın, miras davasına konu olan ve çoğu İstanbul’un gözde merkezlerinde bulunan Tat Towers dahil 100’ü aşkın gayrimenkul için gerçek değerinden 15 misli daha yüksek değerlere ulaşan bilirkişi raporu düzenlediği kaydedildi.

Nurten ve oğlu Uğur Tatlıcı aleyhine, Mehmet Tatlıcı lehine düzenletildiği iddia edilen gayrimenkul değerleme raporu nedeniyle açılan ceza davasında, mahkemeye gelen HTS kayıtlarında sanık bilirkişi Mehmet Taş’ın, mirasçılardan sanık Mehmet Tatlıcı ile defalarca görüştüğü ortaya çıktı.

Ardından Mehmet Tatlıcı hakkında iddianame düzenlenerek İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanmasına başlandı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NE YAZIYOR?

Mehmet Tatlıcı’nın sanık olarak yargılandığı ceza davasına sunulan delillerden, sanık Mehmet Tatlıcı tarafından sanık Mehmet Taş’a hazırlatıldığı ileri sürülen rapor içinde değerlemesi yapılan gayrimenkullerde 15 misline varan sapmalar tespit edildi.

Ceza dosyasına gelen son bilirkişi raporunda, sanık Mehmet Tatlıcı tarafından İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan özel rapor ile İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin atadığı sanık bilirkişi Mehmet Taş’ın 2017 yılında sunduğu raporu arasında tesadüf olamayacak benzerlikler olduğu ve her iki raporda da aynı yerlerde aynı imla hatalarının yer aldığı vurgulandı.

Uğur ve Nurten Tatlıcı vekilleri tarafından davaya sunulan deliller, sanık Mehmet Tatlıcı tarafından sanık bilirkişi Mehmet Taş’a hazırlatılan rapor sayesinde, Mehmet Tatlıcı’nın mirastan yüz milyonlarca Türk Lirası daha fazla paya hak kazanacağını ortaya koydu.

Mahkeme dosyasına giren deliller arasında, sanık Mehmet Tatlıcı’nın, sanık bilirkişi Mehmet Taş’a hazırlattığı iddia edilen raporu, miras uyuşmazlığına ilişkin diğer davalara da sunduğunu ve bu gerçek dışı raporun dikkate alınarak Mehmet Tatlıcı lehine karar verilmesini talep ettiği belirtildi.

MEHMET TATLICI SANIK SANDALYESİNDE İFADE VERDİ

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına Mehmet Tatlıcı’nın sanık olarak ifade verdiği öğrenildi.

Mehmet Tatlıcı, ifadesinde gerçek dışı rapor hazırlattığı sanık bilirkişi Mehmet Taş ile gerçekleşen telefon konuşmalarını inkar etmedi. Sanık bilirkişi Mehmet Taş ile telefonda görüşenin kendisi değil Serap Durmuş olduğunu söyledi.

SERAP DURMUŞ KİMDİR?

Mehmet Tatlıcı’nın duruşma zaptına geçen ifadesinde, Serap Durmuş’un 1996 yılından beri kendisi ile birlikte çalıştığını, kendisinin gayrimenkulleri ile ilgilendiğini söylediği görüldü. Bu sebeple Serap Durmuş’un sanık bilirkişi Mehmet Taş ile 2017 yılında görüştüğünü söyledi.

Uğur ve Nurten Tatlıcı vekilleri tarafından sunulan dilekçede, Mehmet Tatlıcı’nın soruşturma aşamasında daha önce verdiği ifadesinde, Serap Durmuş ile çalışmalarının 2015 yılında sona erdiğini söylediği belirtilerek Mehmet Tatlıcı ve Serap Durmuş’un yalan ifade verdiği iddia edildi.

“YOLDAN GEÇEN BİRİ SİZE YOL SORSA SÖYLEMEZ MİSİNİZ? SÖYLERSİNİZ”

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşma zaptına geçen ifadesine göre sanık Mehmet Tatlıcı, birlikte yargılandığı sanık bilirkişi Mehmet Taş ile çalışanı Serap Durmuş arasında geçen telefon görüşmelerinin yol sorma amaçlı olduğunu beyan ederek “Yoldan geçen biri size yol sorsa söylemez misiniz? Söylersiniz” dedi.

SAVCI MISINIZ?

Mahkeme huzurunda ifade veren Mehmet Tatlıcı’nın gergin ve sinirli tavırlarının duruşma zaptına yansıdığı görüldü. Kendisine mağdur vekilleri tarafından sorulan sorulara sinirlenip “Savcı mısınız? Savcı gibi soru soruyorsunuz!” dediği duruşma zaptına geçti.