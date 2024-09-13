Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu

Dünyanın en zengin insanları listesi açıklandı. Böylelikle Türkiye'nin de en zengin ilk 20 insanı belli oldu. Türkiye'nin en zengini Murat Ülker olurken, İpek Kıraç, Rahmi Koç gibi isimleri de solladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Murat Ülker Rahmi Koç İpek Kıraç
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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 1

Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zenginlerini açıkladı. Bu liste ile birlikte Türkiye’nin en zengin isimleri listesi de güncellenmiş oldu. Herkesin tanıdığı iş dünyasının ünlü isimlerinin olduğu listenin zirvesinde, Ülker’in sahibi olduğu Murat Ülker yer aldı.

Murat Ülker, İpek Kıraç, Rahmi Koç ve Ferit Şahenk gibi isimleri gerisinde bıraktı. İşte Forbes’e göre Türkiye’nin en zengin ilk 20 insanı:

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 2

1. Murat Ülker
Net varlığı: 5,1 milyar dolar
Listedeki sırası: 597

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 3

2. Saban Cemil Kazancı
Net varlığı: 3,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 920

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 4

3. İpek Kıraç
Net varlığı: 3,1 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 62

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 5

4. Semahat Sevim Arsel
Net varlığı: 3 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 104

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 6

5. İbrahim Erdemoğlu
Net varlığı: 2,8 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 187

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 7

6. Erman Ilıcak
Net varlığı: 2,7 milyar dolar
Listedeki sırası: 920

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 8

7. Mustafa Rahmi Koç
Net varlığı: 2,7 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 238

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 9

8. Ferit Faik Şahenk
Net varlığı: 2,4 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 380

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 10

9. Ali Erdemoğlu
Net varlığı: 2,5 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 330

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 11

10. Hamdi Ulukaya
Net varlığı: 2,3 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 438

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 12

11. Filiz Şahenk
Net varlığı: 2,2 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 496

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 13

12. Mustafa Küçük
Net varlığı: 2 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 623

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 14

13. Sezai Bacaksız
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 15

14. Şefik Yılmaz Dizdar
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 16

15. Mehmet Sinan ve Tara ailesi
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 17

16. Nihat Özdemir
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 18

17. Ali Metin Kazancı

Net varlığı: 1,6 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 945

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 19

18. Ahmet Çalık
Net varlığı: 1,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 46

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 20

19. Bülent Eczacıbaşı
Net varlığı: 1,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 46

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Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu - Resim: 21

20. Hamdi Akın ve ailesi
Net varlığı: 1,4 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 152

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