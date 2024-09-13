Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu

Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zenginlerini açıkladı. Bu liste ile birlikte Türkiye’nin en zengin isimleri listesi de güncellenmiş oldu. Herkesin tanıdığı iş dünyasının ünlü isimlerinin olduğu listenin zirvesinde, Ülker’in sahibi olduğu Murat Ülker yer aldı.

Murat Ülker, İpek Kıraç, Rahmi Koç ve Ferit Şahenk gibi isimleri gerisinde bıraktı. İşte Forbes’e göre Türkiye’nin en zengin ilk 20 insanı: