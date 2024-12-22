Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: İlk Sıradaki Şehir Şaşırttı

81 ilde, 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette katılımcılara çeşitli alanlarda sorular yöneltilerek illerin IQ seviyeleri ölçüldü. Elde edilen verilere göre, Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi oluşturuldu.

Listenin ilk sırasında yer alan Eskişehir, 105.20 IQ seviyesiyle dikkat çekti. Eskişehir’i, 104.91 ile Ankara ve 104.51 ile İzmir takip etti.

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...

Kaynak: Haber Merkezi