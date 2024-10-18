Türkiye'nin En Yoksul İlleri Belli Oldu: 3 Şehir de Aynı Bölgede

TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, Türkiye'nin en yoksul illerini açıkladı. Yüksek enflasyon, dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarını zorlaştırırken, en yoksul 3 ilin aynı bölgede yer alması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'nin En Yoksul İlleri Belli Oldu: 3 Şehir de Aynı Bölgede - Resim: 1

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarını zorlaştırırken, yoksulluk oranlarında da kayda değer bir artış yaşandı. Özellikle en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin açlık sınırının altında kalması, Türkiye'de yoksulluk sorununu ciddi bir sorun haline getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'nin en yoksul illerini açıkladı.

TÜİK'in raporuna göre, Türkiye genelindeki yoksulluk oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 21,7 olarak belirlendi. Raporda, Türkiye'nin en yoksul üç ilinin aynı coğrafi bölgede yer alması dikkat çekti.

En yoksul iller şu şekilde...

Kaynak: Haber Merkezi

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