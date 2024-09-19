Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: Ne Ankara Ne İstanbul İlk 3 Şehir Şaşırttı

ÇALIŞMA HAYATINDA ZONGULDAK ÖNE ÇIKIYOR

Kişilerin iş hayatında kendini geliştirebilme ve maddi kaynaklara erişim fırsatları açısından en yüksek endeks değeri 0,7921 ile Zonguldak oldu. Bilecik ve Kütahya da bu alanda öne çıkan diğer şehirler arasında yer aldı. Listenin sonunda ise Batman bulunuyor.

GELİR VE SERVET ENDEKSİ: İSTANBUL ZİRVEDE

Gelir ve servet açısından İstanbul 0,8788 puanla en yüksek endekse sahip şehir olarak öne çıkarken, Ankara ve İzmir de bu kategorideki üst sıralarda yer aldı. En düşük puan ise Adıyaman'da ölçüldü.