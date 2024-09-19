Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: Ne Ankara Ne İstanbul İlk 3 Şehir Şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Forbes iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehirleri" listesi açıklandı. Emeklilik dönemini daha huzurlu geçirmek ya da uzaktan çalışma imkânından yararlanarak şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için önerilen şehirler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Listede şehirlerin sağlık hizmetlerine erişim, eğitim kalitesi ve altyapı gibi kriterlere göre sıralandığı belirtildi. Forbes'in hazırladığı listenin ilk üç sırasında Bolu, Sakarya ve Isparta yer aldı.
ÇALIŞMA HAYATINDA ZONGULDAK ÖNE ÇIKIYOR
Kişilerin iş hayatında kendini geliştirebilme ve maddi kaynaklara erişim fırsatları açısından en yüksek endeks değeri 0,7921 ile Zonguldak oldu. Bilecik ve Kütahya da bu alanda öne çıkan diğer şehirler arasında yer aldı. Listenin sonunda ise Batman bulunuyor.
GELİR VE SERVET ENDEKSİ: İSTANBUL ZİRVEDE
Gelir ve servet açısından İstanbul 0,8788 puanla en yüksek endekse sahip şehir olarak öne çıkarken, Ankara ve İzmir de bu kategorideki üst sıralarda yer aldı. En düşük puan ise Adıyaman'da ölçüldü.
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ISPARTA LİDER
Sağlık altyapısı ve hizmetlerinden memnuniyet açısından en yüksek puanı 0,8408 ile Isparta aldı. Bolu ve Rize de sağlık hizmetleri açısından dikkat çeken diğer şehirler oldu. Listenin sonunda Ağrı yer aldı.
EĞİTİMDE TUNCELİ BİRİNCİ SIRADA
Eğitim kalitesi açısından ilk sırada 0,7468 endeks değeri ile Tunceli bulunuyor. Isparta ve Amasya da bu alanda üst sıralarda yer aldı. Hakkari, eğitim endeksinde en düşük puana sahip şehir oldu.
EN GÜVENLİ ŞEHİR: ARTVİN
Güvenlik açısından en yüksek puanı 0,8222 ile Artvin aldı. Sinop ve Gümüşhane de güvenli şehirler arasında öne çıkarken, Muğla güvenlik endeksinde son sırada yer aldı.
SİVİL KATILIMDA SAKARYA ÖNDE
Sivil katılım endeksine göre vatandaşlarının yönetime katılımı açısından Sakarya 0,7967 puanla ilk sırada yer aldı. Kocaeli ve Sivas da bu alanda öne çıkan şehirler arasında.
ALTYAPI HİZMETLERİNE ERİŞİMDE İSTANBUL ZİRVEDE
Altyapı hizmetlerine erişimde İstanbul, 0,9592 puanla listenin başında yer aldı. İzmir ve Ankara da bu alanda yüksek puan alan diğer şehirler oldu. Altyapıya erişim açısından en düşük endeks ise Hakkari'de ölçüldü.