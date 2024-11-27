Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son araştırmasına göre, ülkemizdeki yaşam süresi önemli ölçüde arttı. Ortalama yaşam süresi 78,3 yıla ulaşırken, kadınların bu süre erkeklerden 5,5 yıl daha uzun olduğu tespit edildi.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,6 yıl olarak belirlendi. Bu durum, cinsiyetler arasındaki yaşam süresi farkının ülkemizde de önemli bir konu olduğunu ortaya koyuyor.