Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene
TÜİK'in araştırmasında, Türkiye'deki illere göre yaşam süresi incelendi ve en uzun ömürlü şehirler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son araştırmasına göre, ülkemizdeki yaşam süresi önemli ölçüde arttı. Ortalama yaşam süresi 78,3 yıla ulaşırken, kadınların bu süre erkeklerden 5,5 yıl daha uzun olduğu tespit edildi.
KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR
TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,6 yıl olarak belirlendi. Bu durum, cinsiyetler arasındaki yaşam süresi farkının ülkemizde de önemli bir konu olduğunu ortaya koyuyor.
TÜİK'in araştırmasında, Türkiye'deki illere göre yaşam süresi de incelendi. Bu inceleme sonucunda, bazı illerde yaşam süresinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Özellikle kıyı bölgelerinde yer alan illerde yaşam süresinin daha uzun olduğu belirtildi.
İŞTE ŞEHİRLERİN YAŞAM SÜRELERİ
OSMANİYE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1
Ortalama: 78,5
KİLİS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5
Ortalama: 76,1
KARABÜK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,1
IĞDIR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4
Ortalama: 79,1
DÜZCE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 78,0
ARDAHAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,6
BARTIN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,5
YALOVA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 79,2
ŞIRNAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4
Ortalama: 78,3
BATMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,5
KIRIKKALE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 77,9
KARAMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0
Ortalama: 78,8
BAYBURT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0
Ortalama: 79,2
AKSARAY
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,5
ZONGULDAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,2
YOZGAT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,7
UŞAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,1
ŞANLIURFA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5
Ortalama: 77,6
TUNCELİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0
Ortalama: 80,3
TRABZON
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8
Ortalama: 80,3