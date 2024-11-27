Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene

TÜİK'in araştırmasında, Türkiye'deki illere göre yaşam süresi incelendi ve en uzun ömürlü şehirler belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

TÜİK
Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son araştırmasına göre, ülkemizdeki yaşam süresi önemli ölçüde arttı. Ortalama yaşam süresi 78,3 yıla ulaşırken, kadınların bu süre erkeklerden 5,5 yıl daha uzun olduğu tespit edildi.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,6 yıl olarak belirlendi. Bu durum, cinsiyetler arasındaki yaşam süresi farkının ülkemizde de önemli bir konu olduğunu ortaya koyuyor.

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Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene - Resim: 2

TÜİK'in araştırmasında, Türkiye'deki illere göre yaşam süresi de incelendi. Bu inceleme sonucunda, bazı illerde yaşam süresinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Özellikle kıyı bölgelerinde yer alan illerde yaşam süresinin daha uzun olduğu belirtildi.

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Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene - Resim: 3

İŞTE ŞEHİRLERİN YAŞAM SÜRELERİ

OSMANİYE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1

Ortalama: 78,5

KİLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5

Ortalama: 76,1

KARABÜK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,1

IĞDIR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4

Ortalama: 79,1

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Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene - Resim: 4

DÜZCE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 78,0

ARDAHAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,6

BARTIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

YALOVA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,2

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Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene - Resim: 5

ŞIRNAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4

Ortalama: 78,3

BATMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,5

KIRIKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,9

KARAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 78,8

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Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene - Resim: 6

BAYBURT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,2

AKSARAY

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

ZONGULDAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

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Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehirleri Belli Oldu: Yaşadığınız Şehirde İnsan Ömrü Bakın Kaç Sene - Resim: 7

YOZGAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,7

UŞAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,1

ŞANLIURFA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5

Ortalama: 77,6

TUNCELİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 80,3

TRABZON

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8

Ortalama: 80,3

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