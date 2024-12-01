Türkiye'nin En Soğuk İli Erzurum'da Hayrete Düşüren Görüntü

Eksi 25,3 dereceyle dün gece Türkiye'nin en soğuk kenti olarak kayda geçen Erzurum'da ortaya çıkan görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Havaya atılan sıcak su anında donarak kristalleşti.

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Türkiye'nin En Soğuk İli Erzurum'da Hayrete Düşüren Görüntü

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri dün gece eksi 25,3 dereceyi gören Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi oldu. Yakutiye ilçesindeki Havalimanı bölgesinde sıcaklık eksi 24,6, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ise eksi 24,5 derece olarak ölçüldü.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü’ndeki görevlilerin havaya attığı sıcak suyun donarak kristalleşmesi ise ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin En Soğuk İli Erzurum'da Hayrete Düşüren Görüntü - Resim : 1

Sema Tekin, "Özellikle sabah ya da akşamüzeri havaya atılan sıcak su anında kara dönüşüyor ve güneşin de verdiği kırmızı renkle tablo gibi görüntü oluşturuyor. At binmek için buraya gelenler tarafından sıkça yapılan bu şov büyük ilgi görüyor" diye konuştu.

3 METRELİK SARKITLAR

Öte yandan Erzurum'da soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtların boyuysa 3 metreye ulaştı. Güzel görüntüler oluşturan sarkıtlar insan hayatı için tehlike oluşturuyor.

Türkiye'nin En Soğuk İli Erzurum'da Hayrete Düşüren Görüntü - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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