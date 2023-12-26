Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması!

2023’te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 olarak açıklandı. Kadınların erkeklere nazaran 5,5 sene daha uzun yaşadığı ortaya çıkarken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak hesaplandı.

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Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 1

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin il il sağlık sıralaması şöyle:

1 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 2

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

2 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 3

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

3 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 4

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

4 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 5

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

5 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 6

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

6 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 7

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

7 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 8

ANTALYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

8 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 9

ARTVİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

9 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 10

AYDIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

10 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 11

BALIKESİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

11 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 12

BİLECİK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

12 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 13

BİNGÖL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,2

13 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 14

BİTLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,8

14 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 15

BOLU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,5

15 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 16

BURDUR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,1

16 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 17

BURSA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

17 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 18

ÇANAKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,7

18 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 19

ÇANKIRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,8

19 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 20

ÇORUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 78,8

20 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 21

DENİZLİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

21 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 22

DİYARBAKIR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

22 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 23

EDİRNE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,9

23 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 24

ELAZIĞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11

Ortalama: 78,7

24 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 25

ERZİNCAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,6

25 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 26

ERZURUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 77,6

26 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 27

ESKİŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8

Ortalama: 78,5

27 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 28

GAZİANTEP

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,8

Ortalama: 78,5

28 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 29

GİRESUN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6

Ortalama: 80,0

29 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 30

GÜMÜŞHANE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1

Ortalama: 80,8

30 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 31

HAKKARİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,3

Ortalama: 77,2

31 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 32

HATAY

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 77,7

32 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 33

ISPARTA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,7

33 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 34

MERSİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 78,9

34 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 35

İSTANBUL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,1

35 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 36

İZMİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,0

36 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 37

KARS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,1

Ortalama: 77,8

37 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 38

KASTAMONU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 78,0

38 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 39

KAYSERİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,2

39 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 40

KIRKLARELİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 78,0

40 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 41

KIRŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,8

41 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 42

KOCAELİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8

Ortalama: 78,4

42 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 43

KONYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,1

43 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 44

KÜTAHYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 77,5

44 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 45

MALATYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,0

45 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 46

MANİSA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5

Ortalama: 77,4

46 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 47

KAHRAMANMARAŞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6

Ortalama: 78,9

47 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 48

MARDİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7

Ortalama: 79,3

48 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 49

MUĞLA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7

Ortalama: 80,7

49 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 50

MUŞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,0

50 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 51

NEVŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 77,9

51 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 52

NİĞDE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,3

52 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 53

ORDU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,2

Ortalama: 80,0

53 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 54

RİZE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 79,4

54 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 55

SAKARYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,9

55 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 56

SAMSUN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi:81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

56 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 57

SİİRT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,7

Ortalama: 78,0

57 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 58

SİNOP

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,6

58 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 59

SİVAS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9

Ortalama: 78,5

59 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 60

TEKİRDAĞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 77,8

60 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 61

TOKAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,1

61 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 62

TRABZON

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8

Ortalama: 80,3

62 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 63

TUNCELİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 80,3

63 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 64

ŞANLIURFA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5

Ortalama: 77,6

64 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 65

UŞAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,1

65 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 66

VAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,1

66 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 67

YOZGAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,7

67 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 68

ZONGULDAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

68 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 69

AKSARAY

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

69 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 70

BAYBURT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,2

70 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 71

KARAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 78,8

71 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 72

KIRIKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,9

72 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 73

BATMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,5

73 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 74

ŞIRNAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4

Ortalama: 78,3

74 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 75

BARTIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

75 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 76

ARDAHAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,6

76 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 77

DÜZCE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 78,0

77 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 78

YALOVA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,2

78 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 79

KARABÜK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,1

79 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 80

KİLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5

Ortalama: 76,1

80 81
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! - Resim: 81

OSMANİYE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1

Ortalama: 78,5

81 81