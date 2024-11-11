Türkiye'nin En Kısa ve En Uzun Boylu Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı

Türkiye'de erkeklerde boy ortalaması 173,3 cm olarak belirlenirken, bazı şehirlerde bu oranın oldukça altında kaldığı ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin en kısa 5 şehri belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye TÜİK
Türkiye'nin En Kısa ve En Uzun Boylu Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 1

Türkiye'de erkeklerin boy ortalaması 173,3 cm olarak belirlenirken, bazı şehirlerde bu oranın oldukça altında kaldığı ortaya çıktı. TÜİK, Türkiye'nin en kısa ve en uzun şehirlerini açıkladı. Türkiye'de 5 ilin boyunun 1.70'in altında ortalamaya sahip olduğu belirlendi. Açıklanan listeyle birlikte uzmanları boy uzunluğunu etkileyen genetik ve coğrafi faktörler üzerine yeni araştırmalara yöneldi.

1 4
Türkiye'nin En Kısa ve En Uzun Boylu Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 2

EN KISA ŞEHİRLER BELLİ OLDU

İlk sırada Türkiye'nin en kısa şehri olarak Rize'nin olduğu görüldü. İkinci sırada ise yine 170'in altında kalan Karadeniz şehirlerinden Ordu yer alıyor. Üçüncü sırada yine Doğu Karadeniz şehirlerinden Trabzon var. Trabzon şehrinin ortalaması da 170 altında ölçüldü. Dördüncü sırada da Karadeniz şehirlerinde Giresun yer aldı. Beşinci sırada ve Karadeniz dışından tek il olarak Şanlıurfa oldu.

2 4
Türkiye'nin En Kısa ve En Uzun Boylu Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 3

Karadeniz Bölgesi'nde dört ilin üst üste en kısa şehirler arasında yer alması dikkat çekici. Uzmanlar, bu durumun bölgenin coğrafi koşulları, beslenme alışkanlıkları ve genetik yapısıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bölgenin dağlık yapısı, sınırlı tarım alanları ve deniz iklimi gibi faktörler, beslenme çeşitliliğini etkileyerek boy uzamasını olumsuz yönde etkileyebilir.

3 4
Türkiye'nin En Kısa ve En Uzun Boylu Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 4

EN UZUN ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Türkiye'nin en uzun boy ortalamasına sahip şehri ise İzmir oldu. İzmir'i Bursa, Balıkesir ve Antalya takip etti. Ege Bölgesi'nin genel olarak yüksek boy ortalamasına sahip olması, bölgenin iklimi, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzıyla ilişkilendirildi.

4 4