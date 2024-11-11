Türkiye'nin En Kısa ve En Uzun Boylu Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı

EN KISA ŞEHİRLER BELLİ OLDU

İlk sırada Türkiye'nin en kısa şehri olarak Rize'nin olduğu görüldü. İkinci sırada ise yine 170'in altında kalan Karadeniz şehirlerinden Ordu yer alıyor. Üçüncü sırada yine Doğu Karadeniz şehirlerinden Trabzon var. Trabzon şehrinin ortalaması da 170 altında ölçüldü. Dördüncü sırada da Karadeniz şehirlerinde Giresun yer aldı. Beşinci sırada ve Karadeniz dışından tek il olarak Şanlıurfa oldu.