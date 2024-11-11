Türkiye'nin En Kısa ve En Uzun Boylu Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı
Türkiye'de erkeklerde boy ortalaması 173,3 cm olarak belirlenirken, bazı şehirlerde bu oranın oldukça altında kaldığı ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin en kısa 5 şehri belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de erkeklerin boy ortalaması 173,3 cm olarak belirlenirken, bazı şehirlerde bu oranın oldukça altında kaldığı ortaya çıktı. TÜİK, Türkiye'nin en kısa ve en uzun şehirlerini açıkladı. Türkiye'de 5 ilin boyunun 1.70'in altında ortalamaya sahip olduğu belirlendi. Açıklanan listeyle birlikte uzmanları boy uzunluğunu etkileyen genetik ve coğrafi faktörler üzerine yeni araştırmalara yöneldi.
EN KISA ŞEHİRLER BELLİ OLDU
İlk sırada Türkiye'nin en kısa şehri olarak Rize'nin olduğu görüldü. İkinci sırada ise yine 170'in altında kalan Karadeniz şehirlerinden Ordu yer alıyor. Üçüncü sırada yine Doğu Karadeniz şehirlerinden Trabzon var. Trabzon şehrinin ortalaması da 170 altında ölçüldü. Dördüncü sırada da Karadeniz şehirlerinde Giresun yer aldı. Beşinci sırada ve Karadeniz dışından tek il olarak Şanlıurfa oldu.
Karadeniz Bölgesi'nde dört ilin üst üste en kısa şehirler arasında yer alması dikkat çekici. Uzmanlar, bu durumun bölgenin coğrafi koşulları, beslenme alışkanlıkları ve genetik yapısıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bölgenin dağlık yapısı, sınırlı tarım alanları ve deniz iklimi gibi faktörler, beslenme çeşitliliğini etkileyerek boy uzamasını olumsuz yönde etkileyebilir.
EN UZUN ŞEHİRLER BELLİ OLDU
Türkiye'nin en uzun boy ortalamasına sahip şehri ise İzmir oldu. İzmir'i Bursa, Balıkesir ve Antalya takip etti. Ege Bölgesi'nin genel olarak yüksek boy ortalamasına sahip olması, bölgenin iklimi, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzıyla ilişkilendirildi.