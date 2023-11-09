Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı!

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. En kalabalık ilçenin nüfusu ise 57 ili geride bıraktı.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 1

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) paylaştığı listede dikkat çeken veriler yer aldı. Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor işte listenin başında yer alanlar...

1 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 2

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla listede Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı. Esenyurt, nüfus olarak 57 ili geride bıraktı. Bu ilçede kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Listede yer alan diğer ilçeler;

2 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 3

İstanbul - Pendik 741 bin 895 kişi yaşıyor.

3 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 4

İstanbul - Bağcılar 744 bin 351 kişi yaşıyor.

4 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 5

Adana - Seyhan 792 bin 536 kişi yaşıyor

5 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 6

İstanbul - Küçükçekmece 805 bin 930 kişi yaşıyor.

6 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 7

Gaziantep -Şehitkamil 839 bin 553 kişi yaşıyor.

7 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 8

Bursa - Osmangazi 884 bin 451 kişi yaşıyor.

8 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 9

Gaziantep - Şahinbey 936 bin 351 kişi yaşıyor

9 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 10

Ankara - Keçiören 942 bin 884 kişi yaşıyor.

10 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 11

Ankara - Çankaya 949 bin 265 kişi yaşıyor.

11 12
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! - Resim: 12
12 12