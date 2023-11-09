Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı!

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla listede Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı. Esenyurt, nüfus olarak 57 ili geride bıraktı. Bu ilçede kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Listede yer alan diğer ilçeler;