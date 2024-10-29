Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu: İlk 10'da Bakın Hangi Üniversiteler Var
Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri 2024-2025 yılında Türkiye'nin en iyi üniversitelerini açıkladı. Listede bakın hangi üniversiteler bulunuyor...
Kaynak: AA
ODTÜ URAP, 2024-2025 yılları için Türkiye'nin en iyi üniversitelerini sıraladığı raporunu yayınladı. Bu raporda, üniversitelerin akademik performansları, Clarivate Analytics/InCites ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sağlanan verilerle değerlendirildi.
URAP, 2009'dan bu yana kullandığı gösterge sayısını son iki yılda 15'e çıkardı. Sıralamada, öğretim üyesi başına düşen makale ve atıf sayıları, toplam bilimsel doküman sayısı, uluslararası ve yurt içi ortak makale oranları, TÜBİTAK projeleri ve doktora öğrenci oranı gibi kriterler yer alıyor.
Tıp fakültesi olan ve olmayan üniversiteler için ayrı sıralamalar yapıldı. Tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında ODTÜ birinci sırayı aldı ve onu İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik üniversiteleri izledi.
Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise Koç Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri onu takip etti.
Genel sıralamada Koç Üniversitesi, geçen yıl olduğu gibi yine birinci, Hacettepe Üniversitesi ikinci ve ODTÜ üçüncü sırada yer aldı.
İlk üçün ardından gelen üniversiteler sırasıyla Ankara Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi oldu.