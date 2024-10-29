Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu: İlk 10'da Bakın Hangi Üniversiteler Var

Tıp fakültesi olan ve olmayan üniversiteler için ayrı sıralamalar yapıldı. Tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında ODTÜ birinci sırayı aldı ve onu İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik üniversiteleri izledi.

Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise Koç Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri onu takip etti.