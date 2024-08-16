Türkiye'nin En İnançlı İlleri Açıklandı! İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı, Kimse Beklemiyordu

Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en dindar illerini ortaya koydu ve sonuçlar birçok kişinin tahminlerini alt üst etti. Geleneksel olarak dindarlıkla ilişkilendirilen bazı iller listede bulunmazken, beklenmedik şehirler ilk sıralarda yer aldı. İşte Türkiye'nin en dindar 5 ili ve bu illerin dikkat çeken dindarlık seviyeleri…

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Türkiye'nin En İnançlı İlleri Açıklandı! İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı, Kimse Beklemiyordu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırma, Türkiye'deki iller arasında en fazla camiye sahip şehirleri belirledi. Verilere göre, Türkiye genelinde en fazla cami bulunan il İstanbul olarak öne çıkıyor. Ancak, nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında sıralama değişiyor ve Kastamonu, kişi başına düşen cami sayısıyla dikkat çekiyor.

TÜİK'in araştırmasına göre, İstanbul 3.555 cami ile Türkiye'nin en fazla camiye sahip ili olarak öne çıkıyor. İstanbul'u, 3.255 cami ile Konya ve 3.199 cami ile Ankara izliyor. Ancak, illerin nüfusları dikkate alındığında sıralama değişiyor ve Kastamonu, kişi başına düşen cami sayısıyla ilk sırayı alıyor.

Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, Kastamonu'nun 145 kişiye 1 cami düşmesiyle Türkiye'nin en yüksek cami yoğunluğuna sahip il olduğu görülüyor. Kastamonu, 378.115 kişilik nüfusuna karşılık 2.605 camiye ev sahipliği yapıyor. Buna karşın, İstanbul'da 4.500 kişiye 1 cami düşüyor; bu da İstanbul'un cami yoğunluğunda geride kalmasına neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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