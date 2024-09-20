Türkiye’nin En Çok Kazandıran Meslekleri Açıklandı: En Düşük Maaş 65 Bin Lira

Türkiye'de en çok kazanan meslekler üzerine yapılan araştırma sonuçları açıklandı. Uzmanlık ve deneyim gerektiren bu serbest mesleklerdeki kazançlar dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye’nin En Çok Kazandıran Meslekleri Açıklandı: En Düşük Maaş 65 Bin Lira - Resim: 1

Araştırmaya göre, en düşük maaş 65 bin TL iken en yüksek maaş ise 137 bin TL olarak belirlendi.

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Türkiye’nin En Çok Kazandıran Meslekleri Açıklandı: En Düşük Maaş 65 Bin Lira - Resim: 2

Sosyal medya platformu Instagram'da "genctg" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir sayfanın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de en çok kazandıran 6 serbest meslek şu şekilde sıralandı:

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Türkiye’nin En Çok Kazandıran Meslekleri Açıklandı: En Düşük Maaş 65 Bin Lira - Resim: 3

1.Avukat: 137 bin TL
2.Berber: 112 bin TL
3.Marangoz: 75 bin TL
4.Kasap Şefi: 70 bin TL
5.Araba Tamircisi: 73 bin TL
6.Teknik Servis: 65 bin TL

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