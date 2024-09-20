Türkiye’nin En Çok Kazandıran Meslekleri Açıklandı: En Düşük Maaş 65 Bin Lira
Türkiye'de en çok kazanan meslekler üzerine yapılan araştırma sonuçları açıklandı. Uzmanlık ve deneyim gerektiren bu serbest mesleklerdeki kazançlar dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmaya göre, en düşük maaş 65 bin TL iken en yüksek maaş ise 137 bin TL olarak belirlendi.
Sosyal medya platformu Instagram'da "genctg" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir sayfanın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de en çok kazandıran 6 serbest meslek şu şekilde sıralandı:
1.Avukat: 137 bin TL
2.Berber: 112 bin TL
3.Marangoz: 75 bin TL
4.Kasap Şefi: 70 bin TL
5.Araba Tamircisi: 73 bin TL
6.Teknik Servis: 65 bin TL