Türkiye’nin En Büyük Barosunda Değişim Rüzgarı mı Esecek ?

ALİ MACİT

Dünyanın en büyük barolarından İstanbul Barosu, olağan seçimine gidiyor. "Değişim İsteyen Avukatlar" adı altında bir bildiri yayımlayan binin üzerinde avukat, Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'na sorumluk alıp İstanbul Barosu'nda başkan adayı olması için çağrıda bulundu.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgiye göre; Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da gelen adaylık çağrısını kabul etme kararı aldı. Kaboğlu'nun yarın akşam 19.00'de İstanbul Barosu’nda adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

CAN ATALAY DA BİLDİRİYE İMZA VERDİ

Değişim İsteyen Avukatlar arasında Kaboğlu için bildiriye imza atanlar arasında Turgut Tarhanlı, Sibel İnceoğlu, Nihal Saban, İstanbul Barosu üyeleri CHP milletvekili Mahmut Tanal, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, TİP milletvekilleri Sera Kadıgil ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen milletvekilliği engellenen ve cezaevinde bulunan Can Atalay; eski milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy, Filiz Kerestecioğlu ve Levent Tüzel de yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem