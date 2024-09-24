Türkiye'nin En Büyüğünde Hasat Başladı: Yılın İlk Mahsulü Tarlalardan Dolup Taştı

Atabey, Gönen, Eğirdir, Gelendost ve Yalvaç ilçelerimizde yoğun olarak üretilen elmalar Eğirdir Gölümüzün, Allah'ın verdiği hava ve su bereketi ile işleniyor. Hasat edilen elmalar Türkiye pazarlarında ve Avrupa pazarlarında alıcı buluyor. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye çok teşekkür ediyorum” dedi.



Konya'dan Isparta'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için geldiğini söyleyen Ali Arlı ise, “17 yıldır bu işi yapıyorum. Burada çalışan işçiler elma toplamak için sabah saat 08.00'de Isparta'dan geliyorlar. Akşamüzeri işleri bitince gidiyorlar. Burada elma bahçelerinde yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Kazasız belasız bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.