Türkiye'nin En Acı Hasadı Hatay'da Başladı! Kilo Vermede 1 Numara
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 2 bin 347 dekarda üretilen ve 50 bin scoville acılık değeriyle "Türkiye'nin en acı biberi" olarak bilinen Samandağ biberi hasadı başladı.
Kaynak: DHA
Üreticiler, biberlerin olgunlaşmasıyla birlikte hasadın şubat ve mart aylarına kadar devam edeceğini açıkladı. Diyetisyen İzem Zekiye Tum, Samandağ biberinin uygun miktarda tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olduğunu belirtti.
YÜKSEK TALEP VE ZOR YETİŞTİRİCİLİK
Samandağ biberi, örtü altında yetişen ve ince işçilik gerektiren bir ürün. Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, biberin yetiştirilmesinin hassasiyet gerektirdiğini belirterek, toprağı dezenfekte ettiklerini ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin ve mineralleri damlama suyla verdiklerini söyledi. Saknılı, "Seranın etrafına ince sineklik örüp, zararlılara karşı çeşitli önlemler alıyoruz. Ürünlerimiz olgunlaştığında kırmızı ve yeşil biberleri ayırıp, tüccara teslim ediyoruz. Son yıllarda biberimize özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden yoğun talep var. Zayıflamaya yardımcı olması sebebiyle talepler arttı" diye konuştu.
SAĞLIĞA FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Diyetisyen İzem Zekiye Tum, Samandağ biberinin sağlık üzerindeki faydalarını şöyle sıraladı:
"Samandağ biberi yüksek lif içeriğiyle kabızlığa iyi gelir, antioksidan özelliğiyle kalp hastalıkları ve kanserle mücadelede etkili olabilir. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, A vitamini ise göz sağlığı için önemlidir. Ayrıca, kapsaisin maddesi sayesinde ağrı hissini azaltır ve migren, kas ağrıları gibi sorunlarda rahatlama sağlar.
Samandağ biberi, metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur. Taze olarak salatalarda, mezelerde ya da kuru olarak pul biber şeklinde kullanılabilir. Ancak ülser veya hemoroid rahatsızlıkları olanların dikkatli tüketmesi gerekir."