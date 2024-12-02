Türkiye'nin En Acı Hasadı Hatay'da Başladı! Kilo Vermede 1 Numara

YÜKSEK TALEP VE ZOR YETİŞTİRİCİLİK

Samandağ biberi, örtü altında yetişen ve ince işçilik gerektiren bir ürün. Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, biberin yetiştirilmesinin hassasiyet gerektirdiğini belirterek, toprağı dezenfekte ettiklerini ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin ve mineralleri damlama suyla verdiklerini söyledi. Saknılı, "Seranın etrafına ince sineklik örüp, zararlılara karşı çeşitli önlemler alıyoruz. Ürünlerimiz olgunlaştığında kırmızı ve yeşil biberleri ayırıp, tüccara teslim ediyoruz. Son yıllarda biberimize özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden yoğun talep var. Zayıflamaya yardımcı olması sebebiyle talepler arttı" diye konuştu.