Türkiye'nin Dost ve Düşmanları Belli Oldu! O Ülkenin Üzeri Çizildi

Türkiye'de henüz kesinleşmiş yaklaşan bir seçim olmasa da siyasetteki hareketlilikle anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Seçimler, ekonomi ve diğer ülkelerle ilişkiler ile alakalı kamuoyu kanaatini tespit etmeye çalışan ASAL Araştırma, dikkat çeken bir anket çalışmasına daha imza attı.

ASAL Araştırma'nın 15-22 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'ye kim dost, kim düşman?" adlı ankette, "Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" sorusu soruldu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DOSTU SURİYE'

Anket sonuçlarına göre Suriye, yüzde 52,2 ile vatandaşların çoğu tarafından dost ülke olarak görülürken, ikinci sırada yüzde 37,8 oranla Çin, üçüncü sırada da yüzde 35,5 oranla Rusya yer aldı.

'EN BÜYÜK DÜŞMAN İSRAİL'

Ankette ezici çoğunlukla düşman olarak görülen ülke ise İsrail oldu. Ankete katılanların yanıtlarına göre yüzde 83,5 İsrail'i düşman olarak gördüklerini söylerken, onu yüzde 74,9 oranla ABD ve 54,9 oranla Fransa takip etti.

Kaynak: Haber Merkezi