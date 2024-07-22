Türkiye'nin Dondurma Devi Market Raflarından Kaldırıldı

Türkiye'nin en büyük 3 paket dondurmacısı arasında yer alan Panda, piyasadan sürpriz şekilde çekildi. Türkiye'nin ilk entegre dondurma fabrikasını kuran Panda'nın sektörden çekilmesi büyük şaşkınlık yaratırken, dondurma devinin yavaş yavaş piyasadan silinmesinin nedenleri ortaya çıktı.

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Türkiye'nin Dondurma Devi Market Raflarından Kaldırıldı - Resim: 1

Dünyada dondurma üreten ülkeler arasında en bilinenlerden biri de Türkiye. Maraş başta olmak üzere birçok farklı türde dondurma üreterek yurt dışına satış yapan Türkiye'de, paket dondurma sektöründe ise sektörü üç firma domine ediyor. Son yıllarda yabancı yatırımcıların girişiyle birlikte Türk firmaların pazar payı azalırken, bir kötü haber de Türkiye'nin ilk entegre dondurma fabrikasını kuran Panda'dan geldi.

İFLAS ETMEDİ, SEKTÖRDEN ÇEKİLDİ

Birçok kişi tarafından son yıllarda rastlanılmayan Panda, 2000'li yılların ortasında Türkiye'nin en popüler dondurma markaları arasında yer alıyordu. İflas ettiği düşünülse de, sektördeki yenilikleri yakalayamadığı için her geçen gün pazar payı azalan şirket, şimdilerde market raflarından tamamen çekilmiş durumda.


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