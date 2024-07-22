Türkiye'nin Dondurma Devi Market Raflarından Kaldırıldı

Dünyada dondurma üreten ülkeler arasında en bilinenlerden biri de Türkiye. Maraş başta olmak üzere birçok farklı türde dondurma üreterek yurt dışına satış yapan Türkiye'de, paket dondurma sektöründe ise sektörü üç firma domine ediyor. Son yıllarda yabancı yatırımcıların girişiyle birlikte Türk firmaların pazar payı azalırken, bir kötü haber de Türkiye'nin ilk entegre dondurma fabrikasını kuran Panda'dan geldi.



İFLAS ETMEDİ, SEKTÖRDEN ÇEKİLDİ



Birçok kişi tarafından son yıllarda rastlanılmayan Panda, 2000'li yılların ortasında Türkiye'nin en popüler dondurma markaları arasında yer alıyordu. İflas ettiği düşünülse de, sektördeki yenilikleri yakalayamadığı için her geçen gün pazar payı azalan şirket, şimdilerde market raflarından tamamen çekilmiş durumda.





