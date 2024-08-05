Türkiye'nin Dev Market Zinciri O Şirketle Birleşiyor

Türkiye'nin en büyük marketler zincirleri arasında yer alan Şok Marketler, SPK'ya yaptığı başvuru ile halihazırda yüzde 100 hissesine sahip oldukları bir şirketle başvurmak için girişimlerde bulundu. Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulle yapılacağı belirtildi.

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Türkiye'nin Dev Market Zinciri O Şirketle Birleşiyor - Resim: 1

Türkiye'nin 81 ilinde 10.789'u aşan şube sayısı ile ülkenin en büyük market zincirleri arasında yer alan Şok Market, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru ile birleşme talebinde bulundu.

Şirket, çalışmalarını daha efektif şekilde yürütmek için 12 Haziran'da alınan yönetim kurulu kararıyla yine hisselerinin tamamının kendilerine ait olduğu Future Teknoloji Ticaret A.Ş. ile Şok Marketler'in birleşimini onaylamıştı. 28 Haziran tarihinde SPK'ya yapılan başvurunun ilerleyen günlerde onaylanması beklenirken, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulle gerçekleştirilecek.

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