Türkiye'nin Dev Market Zinciri O Şirketle Birleşiyor

Türkiye'nin 81 ilinde 10.789'u aşan şube sayısı ile ülkenin en büyük market zincirleri arasında yer alan Şok Market, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru ile birleşme talebinde bulundu.



Şirket, çalışmalarını daha efektif şekilde yürütmek için 12 Haziran'da alınan yönetim kurulu kararıyla yine hisselerinin tamamının kendilerine ait olduğu Future Teknoloji Ticaret A.Ş. ile Şok Marketler'in birleşimini onaylamıştı. 28 Haziran tarihinde SPK'ya yapılan başvurunun ilerleyen günlerde onaylanması beklenirken, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulle gerçekleştirilecek.