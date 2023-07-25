Dev holdingin yöneticisine dolandırıcılık soruşturması: 300 bin dolar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, iddiaya konu olay 11 Kasım 2021’de yaşandı.

Anılan dönem AG Anadolu Grubu Holding AŞ yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Ali Yazıcı iş insanı A. C.’ye “Hacklendim. Fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Eşim bu fotoğrafları görmemeli. Yoksa yuvam dağılır. Paralarımın tamamı Amerika’da. CIA’deki tanıdıklarımla hackleyen kişiyi tespit ettireceğim. Ancak acil paraya ihtiyacım var. Amerikan borsalarındaki hisselerimin bir kısmını sattım. Para iki gün sonra hesabıma geçecek. Para gelene kadar coin (kripto para) olarak bana para gönderir misin” dedi.

10 DAKİKA İÇİNDE 300 BİN DOLARI GÖNDERDİ

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; iş insanı A. C. kendisinden talepte bulunan Yazıcı’ya, 10 dakika içinde 300 bin dolar gönderdi. İddiaya göre Yazıcı, parayı iki gün sonra ödeyeceğini ve ismine itibar edilmesini, dolayısı ile herhangi bir endişe taşımamasını telkin etti. Ancak iddiaya göre Yazıcı, bir yıl boyunca A. C.’yi oyaladı. Yazıcı’nın bu süreçte “Durumum kötü, parayı toparlayamadım” diyerek aldığı parayı iade etmedi.

YAZICI’YA İCRA TAKİBİ YAPTI

Daha sonra, iddiaya göre iş insanı A. C.’nin telefonlarına da çıkmayan Yazıcı hakkında icra takibi başlatıldı. Yazıcı, avukatı aracılığı ile takibe itiraz etti. Takibe yapılan itirazda, A. C.’ye herhangi bir borcun olmadığı savunuldu. A. C.’nin avukatı is itirazın iptali için dava açtı. Anılan davada da Yazıcı’nın avukatı “Böyle bir borç yok” dedi.

Savcılık, soruşturma kapsamında Yazıcı’nın kripto hesaplarının incelenmesini talep etti. Yazıcı’nın kripto hesapları İstanbul Emniyet’i Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından incelendi. Emniyet, iş insanı A. C.’nin 300 bin dolarlık coini Yazıcı’nın eşi M. Yazıcı’nın hesabına aktardığını tespit etti. Emniyetin raporunda, Yazıcı’nın iş insanından aldığı parayla borsada işlem yaptığı belirlendi.

Bu süreç devam ederken, Yazıcı’nın holdingdeki yönetim kurulu üyeliği ise son buldu. Yazıcı, şirketin ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre, 2 Mayıs 2023'te holding yönetimindeki görevinden ayrıldı.

Suçlamaların odağındaki Mustafa Ali Yazıcı, Halktv.com.tr.’nin soruları üzerine, başlangıçta iddiaları reddederek, “Bir yanlışlık olmalı” dedi. Ancak belgeleri ve soruşturma numarasını belirtmemiz üzerine Yazıcı konuya ilişkin açılan bir dava bulunduğunu belirterek, “Bir tane devam eden davam var. Bunla ilgili mi bilmiyorum. Burada haber mahiyetinde bir şey yok. Konuşmak istemiyorum” dedi.

‘AMAÇ AÇILAN HUKUK DAVASINI ETKİLEMEK’

Mustafa Ali Yazıcı’nın avukatı Metin Aslan ise, iş insanıyla müvekkili arasındaki konunun alacak verecek meselesinden kaynaklandığını aktararak şunları söyledi: “Bir alacak verecek davası var. Borcu inkâr etmiyoruz. Ancak borcun vadesi ve faizi vs. belirlenmemiş. Konuya ilişkin ticaret mahkemesinde süren bir dava var. Açıkçası bu, devam eden dava sürecini etkilemek için yeni bir suç duyurusunda bulunulmuş. Ceza soruşturması suistimal ediliyor. Ayrıca müvekkil istese söz konusu parayı gizli kapaklı alabilirdi. Ama durum böyle değil. Dahası karşı tarafa konuyu, ‘protokole bağlayalım’ önerisi de yaptık.”

Öte yandan, devam eden savcılık soruşturması ve hukuk davası yanı sıra Yazıcı, üyesi olduğu TÜSİAD Etik Kurulu’na da şikâyet edildi. Kurul’dan, ‘olumsuz’ bir karar çıkması halinde Yazıcı’nın TÜSİAD üyeliğini kaybedebileceği öne sürülüyor.