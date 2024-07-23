Türkiye'nin Dev Ayakkabı Fabrikası İflas Etmişti: Sahibi Bakın Ne Yaptı

2001 yılında Ankara'da ortaya çıkardığı bantlı üretim sistemi ile ayakkabı sektöründe Türkiye'nin öncüleri arasına yerleşen iş insanı Güven Söylemez, Türkiye'yi kasıp kavuran 2001 ekonomik kriziyle birlikte varını yoğunu kaybetti.

Milyonlarca vatandaşın işini kaybetmesine neden olan kriz, aynı zamanda dev işletmelerin de peş peşe iflas açıklamasıyla sonuçlanmıştı. Son yıllarda yeniden başlayan iflas furyası ile korku dolu anlar yaşayan işletmeler için ibretlik bir hayat hikayesine sahip olan Söylemez, başından geçenleri yıllar sonra ilk kez anlattı.

ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI MESLEKTE ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

1973 yılında çırak olarak başladığı sektörde zamanla yükselen Güven Söylemez, yaşadığı anılarını Anadolu Ajansı'na anlattı. 1980 yılında babasıyla birlikte büyük bir fabrika kurarak 130 kişiyi istihdam ettiğini belirten Söylemez, Türkiye'de bant sistemiyle üretim yapan ilk atölyelerden birini kurduğunu, ancak ekonomik kriz nedeniyle fabrikasının iflas ettiğini anlattı.