Türkiye'nin Dev Ayakkabı Fabrikası İflas Etmişti: Sahibi Bakın Ne Yaptı
2000'li yılların başında kurduğu bant sistemiyle Türkiye'deki ayakkabı fabrikalarına öncülük eden Güven Söylemez, yaşadığı iflas sürecinin ardından oldukça zor yıllar geçirdi. Bir dönemin fabrika sahibi olan Söylemez, şimdilerde 5 metrekarelik bir dükkanda ayakkabı tamirciliği yapıyor.
2001 yılında Ankara'da ortaya çıkardığı bantlı üretim sistemi ile ayakkabı sektöründe Türkiye'nin öncüleri arasına yerleşen iş insanı Güven Söylemez, Türkiye'yi kasıp kavuran 2001 ekonomik kriziyle birlikte varını yoğunu kaybetti.
Milyonlarca vatandaşın işini kaybetmesine neden olan kriz, aynı zamanda dev işletmelerin de peş peşe iflas açıklamasıyla sonuçlanmıştı. Son yıllarda yeniden başlayan iflas furyası ile korku dolu anlar yaşayan işletmeler için ibretlik bir hayat hikayesine sahip olan Söylemez, başından geçenleri yıllar sonra ilk kez anlattı.
ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI MESLEKTE ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ
1973 yılında çırak olarak başladığı sektörde zamanla yükselen Güven Söylemez, yaşadığı anılarını Anadolu Ajansı'na anlattı. 1980 yılında babasıyla birlikte büyük bir fabrika kurarak 130 kişiyi istihdam ettiğini belirten Söylemez, Türkiye'de bant sistemiyle üretim yapan ilk atölyelerden birini kurduğunu, ancak ekonomik kriz nedeniyle fabrikasının iflas ettiğini anlattı.
YAŞITIM OLAN ARKADAŞLARIM BİR BİR İFLAS ETTİ
Söylemez, "1999 yılından 2001 yılına kadarki süreçte kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldım. O dönem bizim için çok güçtü. Ekonomik krizin etkisi altındaydık. Benim yaş grubumdaki birçok arkadaşım tek tek iflas bayrağını çekti." sözleriyle başına gelenleri özetledi.
Ekonomik krizden sonra tüm mal varlığını kaybeden Güven Söylemez, yine de yaşadıklarına isyan etmedi ve hayata sıkı sıkı tutunmayı başardı.
"GERÇEK DEĞERLER PARA İLE ÖLÇÜLEMEZ"
Uzun yıllar Kayseri'de çalıştıktan sonra, 2019 yılında Nevşehir'de 5 metrekarelik bir atölye açtı. Dükkanında ayakkabı imalatı ve tamiratı yaparak hayatını sürdüren Söylemez, "Yaşamın farklı aşamaları olabilir. Hayata olan inancını kaybetmemek çok önemlidir. Gerçek değerler para ile ölçülemez." dedi.