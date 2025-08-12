Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Çok Sayıda İlde Orman Yangını Çıktı, Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları da arttı. Ciğerimizi yakan yangınlar ormanlarımızı küle çeviriyor. Dün birçok ilde orman yangını başladı. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

08.15 BOLU'DA İKİ GÖZALTI

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Göncek köyü mevkisinde dün saat 12.26'da çıkan yangına, Valilik koordinesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 7 iş makinesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD, itfaiye ve jandarmadan 220 personel ve bölge halkının desteğiyle, havadan ve karadan etkin müdahale edildiği bildirildi.

Ekiplerin ve vatandaşların özverili çalışmaları sonucu yangının saat 23.45'te kısmen kontrol altına alındığı, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili araştırmalar neticesinde yangının tarlada çalışma yapıldığı esnada biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tespit edilmiş, yangına sebebiyet veren 2 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

08.00 EDİRNE'DE HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Edirne'de 14 saattir devam eden orman yangınına havadan müdahale başladı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.

Edirne'de 14 saattir devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı pic.twitter.com/Z8GYTrO1uI — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 12, 2025

06.00 ÇANAKKALE'DE İÇ ACITAN GÖRÜNTÜ

Çanakkale'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için mücadelede 2'nci güne girerken, Güzelyalı köyünde yanan evler dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı. Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu.

Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'deki orman yangınında zarar gören evler havadan görüntülendi pic.twitter.com/PooWtgTUIe — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 12, 2025

04.22 EDİRNE'DEN KORKUTAN HABER

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını 10 saattir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı. Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor. Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını yerleşim merkezine doğru ilerliyor



📌Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor pic.twitter.com/klZnVoa3wX — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 12, 2025

03.30 EDİRNE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığını belirten Vali Sezer, "Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik." dedi.

Sezer, Gülçavuş köyünde yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Büyükevren köyünde çalışmaların yoğunlaştığını anlatan Sezer, "Özellikle ormanın içerisinde kalan sitelerin yangından etkilenmemesi için tüm personelimiz yoğun şekilde çalışıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış değil. Yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için tedbirleri alıyoruz. Köylerde genel bir tahliye söz konusu değil, sahil kesimindeki sitelerde ve risk altındaki yerleri tahliye ediyoruz." diye konuştu.

03.00 EDİRNE'DE YANGIN SÜRÜYOR

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi. Yangına gün batımına kadar karadan ve havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla beraber söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 yazlık ev zarar gördü.

02.15 HATAY'DA YANGIN SÜRÜYOR

Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale 10. saatte gece karanlığında devam ediyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, destek illerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile müdahale devam ediyor.

Olay yerinde alevlere müdahale eden 69 araç ve yaklaşık 200 personel bulunuyor. Öte yandan gündüz saatlerinde yangına 2 askeri helikopter müdahale etti. Ekiplerin 10. saatte müdahaleye devam ettiği yangında alevlerin günün ağarmasıyla kontrol altına alınması bekleniyor.

02.00 MANİSA'DA BİR YANGIN KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına ise 116 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 385 personelle müdahale sürüyor.

Dün, Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatılmış, Soma'daki orman yangınında Kozanlı Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiş ve 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

01.30 ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayan Kumkale ve civar köylerimize, arazözlerle içme suyu takviyesi yapılacak. İl Özel İdaresi ekiplerimiz müdahale ediyor." ifadesine yer verdi.

Vali Toraman bir başka paylaşımında ise yangın kontrol altına alınana kadar mücadelenin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale merkez Çınarlı köyü yangınına büyük bir gayretle müdahale edilmektedir. Orman kahramanları başta olmak üzere yangına müdahale eden bütün ekiplere, destek veren bütün gönüllülerimize ve Çanakkaleli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yangını kontrol altına alıncaya kadar, canla başla mücadelemiz devam edecek. Gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor."

Orman işçileri, şiddetli rüzgara rağmen yangın söndürme çalışmalarını cansiparane sürdürüyor.

00.20 MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

23.30 BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına müdahalenin sürdüğünü belirtti.

23.15 ÇANAKKALE YANIYOR

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

