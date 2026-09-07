Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Adana, Antalya, Burdur ve Muğla...

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Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Bugün farklı saatlerde Adana, Antalya, Burdur ve Muğla'da orman yangınları çıktı.

ADANA'DA 2 NOKTADA BİRDEN YANGIN

Adana'nın Feke ilçesindeki 2 farklı bölgede, Bozat ile Mansurlu mahallelerinde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangınları çıktı. İhbar üzerine bölgelere Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin, yangınların kontrol altına alınması için başlattığı çalışmalar sürüyor

MUĞLA SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaraş Mahallesi'ndeki ormanda saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 7 uçak, 7 arazöz, 7 su tankeri, 7 dozer, 12 iş makinası, 10 araç ve 229 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BURDUR'DAKİ YANGIN 4,5 HEKTARLIK ORMANA ZARAR VERDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde, saat 10.30 sıralarında, yetişmiş kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangında yaklaşık 4,5 hektar yetişmiş kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

ANTALYA'DAKİ YANGIN SERA VE AHIRLARA YAYILDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka ve Topçular Mahallesi'nde, ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda yayıldı. Alevler çevredeki otluk alana, seralara ve ahırlara doğru yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, AFAD ekipleri ile belediyelere ait su arazözleri gönderildi. Ekipler gelmeden vatandaşlar alevlere bahçe hortumları, kovalar ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

MALAĞINA SARILARAK AĞLADI

Yangının ahırlara ulaşması nedeniyle içeride bulunan büyükbaş hayvanlar, ipleri kesilerek dışarı salındı. Güçlükle yönlendirilen büyükbaş hayvanlar duman ve yanan saman balyalarının arasından geçirilerek boş bir araziye toplandı. Çiftliğinde bulunan hayvanların kurtarıldığını gören Pelin Barlas, malağına sarılarak gözyaşı döktü. Yanan saman balyalarının yanında bulunan 2 kedi yavrusu da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Leğene konularak alandan uzaklaştırılan yavrular, güvenli bir noktaya götürüldü. Rüzgarın etkisiyle farklı alanlara yayılan alevlere itfaiye ile birlikte TOMA'lar da müdahale etti. Seralara, tarım arazilerine, ahırlara ve ağaçlık alanlara zarar veren yangın, 2,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

'İNŞALLAH İÇERİDE HAYVANIMIZ KALMAMIŞTIR'

Yangın başladığı anda hayvanları çıkardıklarını belirten çiftlik sahibi Pelin Barlas, “Hayvanlarımız iyi olsun, yapacak bir şey yok. Arka taraftan geldi yangın. İneklerimiz, mandalarımız var. Sayısını bilmiyorum. İnşallah içeride hayvanımız kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Topçular Mahallesi Muhtarı Nazif Alp ise “Küçük bir kıvılcım seraları, otluk alanları yaktı. Antalya çok sıcak bir şehir. Poyrazla birlikte ufak bir kıvılcım durumu bu hale getirdi. Vatandaşlarımız hemen müdahale etti. Ekipler geldi. Kaç evin yandığı ve seraların durumu, ilerleyen günlerde belli olacak. Hayvanları kurtardık. 112'yi her aradığımda takviye ekip geldi. Çok teşekkür ederiz. Kimsenin canına zeval gelmesin" dedi.

Mahalleli Şerife Özgüneş de “Evdeydik. Yangın arka taraftan geldi. Nedenini henüz bilmiyoruz. Çiftlikti burası, yandı. Seralar tutuştu. Alan geniş, evler de var" dedi.

Kaynak: DHA